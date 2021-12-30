Piyango bileti saat kaça kadar satılıyor, yarın son mu? Miili Piyango 2022 yılbaşı biletleri satışı bitti mi, ne zaman bitiyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Piyango 2022 yılbaşı özel çekilişi heyecan dorukta. 120 Milyon TL'lik ikramiyeyi kazanmak isteyen vatandaşlar an itibarıyla büyük çekilişi beklemeye koyuldu. Henüz yılbaşı bileti almayanlar çekiliş öncesinde satışların ne zaman sona ereceğini merak ediyor. İşte, Piyango bileti saat kaça kadar satılıyor, yarın son mu? Miili Piyango 2022 yılbaşı biletleri satışı bitti mi, ne zaman bitiyor?

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETİ SAAT KAÇA KADAR SATILACAK?

Yılbaşı biletleri, çekiliş başlamadan 1 saat öncesine kadar seyyar ve normal bayilerden satın alınabilecek. Dolayısıyla Milli Piyango yılbaşı biletleri saat 16:00'ya kadar satılabilecek. Milli Piyango Yılbaşı 2022 büyük ikramiye çekilişi 23.00'da başlarken, 1. bölüm / 12.000 TL- 12.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar için çekiliş 17:00 'de gerçekleşecek ve millipiyangoonline.com üzerinden takip edilebilecek.