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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İtalya ile "seyahat ve aşı" görüşmesi

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Giriş Tarihi: 27.12.2021 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan İtalya ile seyahat ve aşı görüşmesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza ile telefonda görüştüğünü açıkladı. Görüşmede İtalya-Türkiye arasındaki seyahat ve aşı konusu ele alındı.

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