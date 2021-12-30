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Başkan Erdoğan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 30.12.2021 Güncelleme Tarihi: 30.12.2021
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Başkan Erdoğan AA’nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı. Başkan Erdoğan, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Başkan Erdoğan, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Fotoğraflar hakkında Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'den bilgi alan Başkan Erdoğan, haber kategorisinde Amer Shallodi'nin "Orantısız güç" fotoğrafını oyladı.

Yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal" fotoğrafını oylayan Başkan Erdoğan, spor kategorisinde ise oyunu, Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" fotoğrafından yana kullandı.

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