Usta yazar Hasan Karakaya için anma töreni! Başkan Erdoğan da katılacak | Hasan Karakaya kimdir?





Öğrencilik yıllarında gazetelere edebi yazılar yazdı.

Barış Gazetesi'nde de yazılar yazdı.

Barış'tan sonra yazı işleri müdür yardımcısı olarak Yenigün Gazetesi'ne geçti.

Daha sonra da Başkent Gazetesi'ne geçti. Bir yıl sonra 22 yaşında yazı işleri müdürü oldu.

Burada 2 yıl görev yaptıktan sonra Milli Gazete'ye geçip 8 yıl orada çalıştı.

Ardından 9 yıl da Türkiye Gazetesi'nde çalıştı.

1988 yılında Cuma Dergisi'ne ve akabinde o döneki adıyla Vakit'e geçti ve yazılarına burada devam etti.

Hasan Karakaya, 3 nisan 2013 tarihinde AK Parti Hükümeti tarafından açıklanan ve barış sürecini yönetecek olan 63 kişilik Akil insanlar listesine Ege Bölgesinden girmiştir.



Türk basın tarihinin en dik duruşlu ve cesur kalemlerinden biri olan Hasan Karakaya, her zaman yazılarıyla gündem belirlemesini bildi.