Usta yazar Hasan Karakaya için anma töreni! Başkan Erdoğan da katılacak | Hasan Karakaya kimdir?
2015'te Medine'de kalp krizi geçirerek hayata gözlerini yuman Türk basınının usta yazarlarından Hasan Karakaya için anma programı düzenlenecek. 31 Aralık'ta Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek bu törene Başkan Erdoğan da katılacak. Peki, Hasan Karakaya kimdir? İşte detaylar...
Yaklaşık 50 yıl sürdürdüğü gazetecilik kariyerinde çok kritik yazılara imzasını atan usta kalem Hasan Karakaya için Haliç Kongre Merkezi'nde anma programı düzenlenecek.
BAŞKAN ERDOĞAN ANMA TÖRENİNE KATILACAK
31 Aralık 2021 saat 14.00'da gerçekleşmesi planlanan programa Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.
HASAN KARAKAYA KİMDİR?
Yeni Akit Genel Yayın Yönetmeni Hasan Karakaya, 1957 yılında Manisa'da bir köyde doğdu.
İlkokulu bitirdikten sonra İmam Hatip okuluna gitmek istedi ama gidemedi. Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek okulunda okudu.
Hasan Karakaya, Müslüman halkın yılmaz savunucusu olarak bilindi.
Öğrencilik yıllarında gazetelere edebi yazılar yazdı.
Barış Gazetesi'nde de yazılar yazdı.
Barış'tan sonra yazı işleri müdür yardımcısı olarak Yenigün Gazetesi'ne geçti.
Daha sonra da Başkent Gazetesi'ne geçti. Bir yıl sonra 22 yaşında yazı işleri müdürü oldu.
Burada 2 yıl görev yaptıktan sonra Milli Gazete'ye geçip 8 yıl orada çalıştı.
Ardından 9 yıl da Türkiye Gazetesi'nde çalıştı.
1988 yılında Cuma Dergisi'ne ve akabinde o döneki adıyla Vakit'e geçti ve yazılarına burada devam etti.
Hasan Karakaya, 3 nisan 2013 tarihinde AK Parti Hükümeti tarafından açıklanan ve barış sürecini yönetecek olan 63 kişilik Akil insanlar listesine Ege Bölgesinden girmiştir.
Türk basın tarihinin en dik duruşlu ve cesur kalemlerinden biri olan Hasan Karakaya, her zaman yazılarıyla gündem belirlemesini bildi.
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