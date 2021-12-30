Kurumsal, iş yeri yeni yıl kutlama mesajları 2022! Facebook, WhatsApp, Instagram kurumsal yılbaşı kutlama mesajları ve sözleri...

FARKLI YENİ YIL MESAJLARI

Bu zor zamanlara rağmen size çok neşeli bir yeni yıl diliyorum. Gerçekten her şeyin farklı olmasını ve sizi ziyaret edebilmeyi diliyoruz! Yeni yılın ailenize bol bol mutluluk ve refah getirmesini ve zamanla dünyanın tekrar güvenli bir yer olacağını umuyoruz.

Size ve ailenize mutlu yıllar. Hasta olduğunuz için çok üzgünüz ve umarız her gün daha güçlü ve daha iyi hissediyorsunuzdur. Bu tatil sezonu, iyileşirken dinlenme zamanı ve yeni yıl, önünüzdeki daha güzel günler için umut dolu olsun.