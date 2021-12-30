Kurumsal, iş yeri yeni yıl kutlama mesajları 2022! Facebook, WhatsApp, Instagram kurumsal yılbaşı kutlama mesajları ve sözleri...
Kurumsal, iş yeri yeni yıl kutlama mesajları 2022 araştırılan konular arasında yer alıyor. 31 Aralık 2021 Cuma ve yılın son günü. Bu önemli zaman dilimini kutlamak isteyenler, Whatsapp, Instagram, Twitter üzerinden yılbaşı kutlama dilekleri ve mesajlarını paylaşmak istiyor. İyi dileklerini iletmek isteyenler için mesajları haberimizde derledik. İşte, Facebook, WhatsApp, Instagram kurumsal yılbaşı kutlama mesajları ve sözleri...
2021 yılın bitip 2022 yılına girmemize sayılı günler kaldı. Yeni yılda sevdiklerinin yüzünü güldürmek isteyenler anlamlı yeni yıl mesajlarını araştırmaya başladı. Facebook, Whatsapp, Instagram üzerinden yeni yıl mesajları paylaşılacak. Mesaj araştırması yapanlar için detayları haberimizde derledik. İşte, Facebook, WhatsApp, Instagram kurumsal yılbaşı kutlama mesajları ve sözleri...
2022 YENİ YIL MESAJLARI
Seninle geçirdiğim her yıl, şimdiye kadarkilerin en iyisi! 2022'de daha fazla anı biriktirmek için buradayız.
Senin sayende bu yıl karşılaştığım her şeyin üstesinden gelebileceğimi biliyordum. Muhteşem arkadaşlığın için teşekkürler!
Önümüzdeki yılın bizi nereye getireceğini görmek için sabırsızlanıyorum! Yeni yılda mutluluktan başka bir şey dilemez.
Bu yıl başardığınız her şeyle gurur duyuyorum ve 2022'de ne yapacağınızı görmek için sabırsızlanıyorum!
Unutulmaz bir arkadaşla neşe, kahkaha ve unutulmaz anılarla dolu bir yıla daha merhaba!
Bu yıl, mükemmellik üzerinde ilerlemenin peşinden gittiğiniz yıl olsun ve hedeflerinize giden yolda kazandığınız her zaferin tadını çıkarın.
KURUMSAL YENİ YIL MESAJLARI
Yeni yılda size ve ailenize sağlık, mutluluk ve refah diliyorum.
Senin gibi bir patronla, bu senenin ekibimizin şimdiye kadarki en iyi senesi olacağını biliyorum!
Muhteşem liderliğiniz sayesinde ekibimizin yeni yılda nasıl büyüyeceğini görmek için sabırsızlanıyorum!
Geçen yıl elimden gelenin en iyisini yapmam için bana ilham verdiğiniz için teşekkür ederim. İşte yeni yılda daha fazla başarı için.
FARKLI YENİ YIL MESAJLARI
Bu zor zamanlara rağmen size çok neşeli bir yeni yıl diliyorum. Gerçekten her şeyin farklı olmasını ve sizi ziyaret edebilmeyi diliyoruz! Yeni yılın ailenize bol bol mutluluk ve refah getirmesini ve zamanla dünyanın tekrar güvenli bir yer olacağını umuyoruz.
Size ve ailenize mutlu yıllar. Hasta olduğunuz için çok üzgünüz ve umarız her gün daha güçlü ve daha iyi hissediyorsunuzdur. Bu tatil sezonu, iyileşirken dinlenme zamanı ve yeni yıl, önünüzdeki daha güzel günler için umut dolu olsun.
WHATSAPP, INSTAGRAM, TWİTTER YILBAŞI KUTLAMA SÖZLERİ
1 Ocak'ı hayatımız boyunca, oda oda yapılacak işlerin, yamalanacak çatlakların bir listesini çıkararak geçiriyoruz. Belki bu yıl, listeyi dengelemek için, kusurları değil, potansiyeli arayarak hayatımızın odalarında dolaşmalıyız.
~ Ellen Goodman
Ve şimdi yeni yılı karşılıyoruz. Hiç olmamış şeylerle dolu.
~ Rainer Maria Rilke
Hayattaki küçük şeylerin tadını çıkarın, çünkü bir gün geriye bakıp onların büyük şeyler olduğunu anlayabilirsiniz.
~ Robert Breault
Umut gelecek yılın eşiğinden gülümser,
"Daha mutlu olacak" diye fısıldıyor.
~ Alfred Lord Tennyson
Dünden öğren, bugünü yaşa, yarın için umut et.
~Albert Einstein
Dün zekiydim, bu yüzden dünyayı değiştirmek istedim. Bugün bilgeyim, bu yüzden kendimi değiştiriyorum.
~ Rumi
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