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MİT Irak'ta 2 teröristi etkisiz hale getirdi

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Giriş Tarihi: 02.12.2021 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021
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MİT Irak’ta 2 teröristi etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü PKK'lı 2 terörist için Irak'ın kuzeyinde operasyon düzenledi. 29 Kasım'da yapılan operasyonda 2 teröristin de etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK mensubu 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, 29 Kasım'da Irak'ın kuzeyindeki Gara'da operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, terör örgütü PKK/KCK mensubu 2 terörist etkisiz hale getirildi.

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