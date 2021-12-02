MİT Irak'ta 2 teröristi etkisiz hale getirdi
Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü PKK'lı 2 terörist için Irak'ın kuzeyinde operasyon düzenledi. 29 Kasım'da yapılan operasyonda 2 teröristin de etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK mensubu 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, 29 Kasım'da Irak'ın kuzeyindeki Gara'da operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda, terör örgütü PKK/KCK mensubu 2 terörist etkisiz hale getirildi.