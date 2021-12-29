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28 Şubat davasında flaş karar! Hükümlü Korgeneral Hakkı Kılınç’ın rütbesi söküldü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.12.2021
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28 Şubat davasında flaş karar! Hükümlü Korgeneral Hakkı Kılınç’ın rütbesi söküldü

Son dakika haberi...İçişleri Bakanlığı 28 Şubat davasının hükümlüsü Korgeneral Hakkı Kılınç’ın rütbesinin söküldüğü Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesine bildirildi.

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