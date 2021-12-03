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Son dakika: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist Zap'ta ise 1 terörist etkisiz hale getirildi! MİT ve TSK'dan İHA destekli operasyon

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Giriş Tarihi: 03.12.2021 Güncelleme Tarihi: 03.12.2021
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Son dakika: Irak’ın kuzeyinde 2 terörist Zap’ta ise 1 terörist etkisiz hale getirildi! MİT ve TSK’dan İHA destekli operasyon

Son dakika haberleri... Türk Silahlı Kuvvetleri terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe vurmaya devam ediyor. Tespit edilen teröristler için harekete geçen Mehmetçik 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada hava harekatında Zap bölgesinin hedef alındığı belirtildi.

Mehmetçik terör örgütü PKK'nın ensesinden düşmüyor. Tespit edilen PKK'lı teröristler Irak'ın kuzeyinde ve Zap bölgesinde öldürüldü. Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki 2 teröristin hava harekatı, Zap'taki teröristin ise İHA ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatı hakkında şu ifadelere yer verdi;

"Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirilirken, TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Zap bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist de SİHA operasyonu ile etkisiz hâle getirildi."

"Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 1 PKK/YPG'li terörist de Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Böylece bugün 4 terörist etkisiz hâle getirilmiş oldu."

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