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2022 yılında 104 milyar lira destek yolda! Kılıçdaroğlu'nun sosyal yardım eleştirisine AK Parti'den rakamlarla yanıt

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Giriş Tarihi: 22.12.2021 Güncelleme Tarihi: 22.12.2021
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2022 yılında 104 milyar lira destek yolda! Kılıçdaroğlu’nun sosyal yardım eleştirisine AK Parti’den rakamlarla yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hükümeti sosyal yardım yapmama konusunda hedef almasının ardından AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Fatih Coşar konuya ilişkin paylaşımda bulundu. Coşar, yapılan yardımların rakamlarını yıllara göre duyurarak Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi. İşte 2022 yılında beklenen sosyal yardım miktarı...

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Fatih Coşar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "hükümet sosyal yardım konusunda bir şey yapmıyor" sözlerini eleştirdi.

104 MİLYAR TL DESTEK YOLDA

AK Parti döneminde yapılan sosyal yardımların rakamlarını paylaşan Coşar "AK Parti hükümeti 2020'de 69.3 milyar TL, 2021'de 83 milyar TL yardım yapmıştır. 2022'de 104 milyar TL yardım planlamaktadır. Buna elektrik ve doğal gaz sübvansiyonu dahil değildir." ifadelerini kullandı.

CHP'DEN KENDİ BELEDİYELERİNE ÖVDÜ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TBMM'de yaptığı konuşmada hükümeti sosyal yardımlar konusunda bir şey yapmamakla suçlamasının ardından CHP'nin sosyal medya hesabından "Belediyelerimiz 3 Kasım ve 17 Aralık tarihleri arasında 80 bin 400 aileye nakdi yardım, 420 bin 580 aileye ısınma yardımı yaptı. 210 bin 410 öğrenciye eğitim ve kırtasiye yardımı yaptı. Bu zor şartlarda bir tarih yazıyorlar." paylaşımı yapılmıştı.

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