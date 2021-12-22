2022 yılında 104 milyar lira destek yolda! Kılıçdaroğlu’nun sosyal yardım eleştirisine AK Parti’den rakamlarla yanıt

CHP'DEN KENDİ BELEDİYELERİNE ÖVDÜ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TBMM'de yaptığı konuşmada hükümeti sosyal yardımlar konusunda bir şey yapmamakla suçlamasının ardından CHP'nin sosyal medya hesabından "Belediyelerimiz 3 Kasım ve 17 Aralık tarihleri arasında 80 bin 400 aileye nakdi yardım, 420 bin 580 aileye ısınma yardımı yaptı. 210 bin 410 öğrenciye eğitim ve kırtasiye yardımı yaptı. Bu zor şartlarda bir tarih yazıyorlar." paylaşımı yapılmıştı.