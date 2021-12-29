Son dakika: Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı? 31 Aralık Cuma günü kısıtlama olacak mı? Kapanma gelecek mi?
Son dakika... Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı? 2022 yılbaşı için hazırlıklar sürerken gözler sokağa çıkma kısıtlamasına çevrildi. Pandemi nedeniyle geçtiğimiz yılbaşında 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı. Bu nedenle 2022 yılbaşında da herhangi bir kısıtlama olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı? 31 Aralık Cuma günü kısıtlama olacak mı? Kapanma gelecek mi? İşte son gelişmeler...
Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı? Türkiye'de Kovid-19 ile mücadele kapsamında tam normalleşme sürecine geçilmişti. Bu gelişmelerin ardından tüm kısıtlamalar da sona erdi. Geçtiğimiz yılbaşında 4 gün sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanması nedeniyle bu yılbaşında da kısıtlama olup olmayacağı merak ediliyor. Yılbaşı tatili için plan yapmak isteyen vatandaşlar konu hakkında detayları araştırmaya başladı. Peki, yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı? 31 Aralık Cuma günü kısıtlama olacak mı? Yılbaşında kapanma gelecek mi? İşte haberin detayları...
YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Hemen şunu belirtelim ki, 2022 yılbaşında herhangi bir kısıtlama uygulanıp uygulanmayacağına yönelik henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bilindiği üzere, tam normalleşme sürecine geçildiği günden itibaren tüm kısıtlamalar kaldırılmıştı. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.
'HİNDİYİ SADECE YILBAŞINDA DEĞİL, HER ZAMAN TÜKETİN'
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Hayvan Yetiştirme ve Islahı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mesut Karaman, hindi etinde insan sağlığı için aranan birçok besinin olduğunu söyledi.
Bu yüzden her fırsatta hindi tüketilmesini önerdiklerini anlatan Karaman, "Sadece yılbaşında hatırlanan hindi, önemli hayvansal protein kaynağıdır. O yüzden yıl boyunca yenilmesi gereken bir üründür." dedi.
Kuş gribi nedeniyle azalan hindi üretiminin yeniden desteklenip artırılması gerektiğine işaret eden Karaman, şöyle konuştu:
"Hindi ve tavuğun ikisi de aynı beyaz et sınıfında değerlendirilmesine rağmen hindi eti 6-8 aylık bir zaman diliminde oluşmakta. Bu da doğal olarak vücut gelişimini tam sağlamakta ve hem sağlıklı hem de lezzetli olmasını sağlıyor. Kısaca şunu söyleyebiliriz hindi, beyaz etin sağlığında, kırmızı etin lezzetinde ve tüm yıl boyunca tüketilmeye değer hayvansal protein kaynağıdır. Esasen tavuk etiyle kıyasladığımızda 18-20 kilogram tavuk eti tüketirken yaklaşık 200 gram hindi eti tüketiyoruz. Hindi eti tüketiminin üst sıralara çıkması, en az 3-5 kat artarak devam etmesi gerekir."
Prof. Dr. Karaman, hindinin sadece yılbaşında değil, her zaman tüketilmesi çağrısında bulunarak, "Hindi eti beyaz et grubunda değerlendirildiği için bunların kalorisi düşük, proteini yüksek, yağı az. Yani insan sağlığı için aranan her şey var. Ayrıca çok lezzetli bir et. Bu nedenle hindi eti tüketilmeli." dedi.
Özellikle hayvancılık desteklenirken otlatmaya dayalı hindiciliğe pozitif ayrımcılık yapılmasını gerektiğini belirten Karaman, besleyici, sağlıklı, protein değeri yüksek bir değerin artık mutfaklarda daha fazla olması gerektiğini sözlerine ekledi.
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- Son dakika: Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı? 31 Aralık Cuma günü kısıtlama olacak mı? Kapanma gelecek mi?
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