Son dakika: Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı? 31 Aralık Cuma günü kısıtlama olacak mı? Kapanma gelecek mi?

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı? Türkiye'de Kovid-19 ile mücadele kapsamında tam normalleşme sürecine geçilmişti. Bu gelişmelerin ardından tüm kısıtlamalar da sona erdi. Geçtiğimiz yılbaşında 4 gün sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanması nedeniyle bu yılbaşında da kısıtlama olup olmayacağı merak ediliyor. Yılbaşı tatili için plan yapmak isteyen vatandaşlar konu hakkında detayları araştırmaya başladı. Peki, yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı? 31 Aralık Cuma günü kısıtlama olacak mı? Yılbaşında kapanma gelecek mi? İşte haberin detayları...

YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Hemen şunu belirtelim ki, 2022 yılbaşında herhangi bir kısıtlama uygulanıp uygulanmayacağına yönelik henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bilindiği üzere, tam normalleşme sürecine geçildiği günden itibaren tüm kısıtlamalar kaldırılmıştı. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.