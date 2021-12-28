28 Aralık 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Yılbaşını kana bulayacaklardı! 5 şüpheli gözaltına alındı

Yılbaşını kana bulayacaklardı! 5 şüpheli gözaltına alındı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.12.2021 Güncelleme Tarihi: 28.12.2021
ABONE OL
Yılbaşını kana bulayacaklardı! 5 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberine göre: Ankara'da yılbaşı öncesi eylem arayışında olduğu belirlenen terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın yaklaşan yılbaşı nedeniyle eylem arayışı içinde olduğu bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, DEAŞ mensuplarıyla irtibat halinde olan veya geçmiş dönemde Irak ve Suriye'deki çatışma bölgelerinde örgüt adına faaliyet gösteren şüphelilerin tespitine yönelik çalışmayı derinleştirdi.

Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinden oluşturulan ekip, 3'ü Türk, 2'si yabancı uyruklu 5 kişinin örgüt içinde faaliyet gösterdiği ve çatışma bölgelerindeki terör örgütü mensuplarına maddi yardım sağladığı bilgisine ulaştı.

Terör örgütü mensuplarının bulunduğu sosyal medya platformları ve internet kanallarında paylaşılan videoları da incelemeye alan ekipler, 5 şüphelinin yakalanması için bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslere yönelik operasyonda 5 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyette işlemleri sürüyor.

FİNANS KAYNAKLARINA OPERASYON

DEAŞ Silahlı Terör Örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik olarak Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat ve TEM Daire Başkanlıkları ile Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca; 19 şüpheliye yönelik 6 ilde (Adana, Ankara, Balıkesir, İstanbul, Konya, Şanlıurfa) 27.12.2021 günü sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyon kapsamında 16 şüpheli yakalanırken, 3 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor. Aramalarda çok sayıda yasak yayın ve dijital materyal ele geçirildi.

KAYSERİ'DE DE 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kayseri'de yılbaşı öncesi terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerini engellemek amacıyla düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttükleri ve illegal yollarla yurda girdikleri tespit edilen şüphelilere yönelik yılbaşı öncesi çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda Suriye ve Irak uyruklu 5 zanlı yakalandı.

Zanlıların ikametlerinde ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Yılbaşını kana bulayacaklardı! YILBAŞINI KANA BULAYACAKLARDI!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA