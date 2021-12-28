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Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda teknik arıza

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.12.2021
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Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nda teknik arıza

Metro İstanbul, Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda meydana gelen teknik arıza hakkında açıklama yaptı. Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki arıza nedeniyle seferler Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılacak.

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