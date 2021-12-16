CHP ve HDP FETÖ'nün umudu mu oldu? PKK’nın CHP’ye tezkere teşekkürü ne anlama geliyor?
CHP’den sonra HDP’den de KHK'lılara destek verdi. İBB kadrosundaki 557 kişi terör örgütleriyle bağlantılı çıktı. PKK'lılardan sonra İBB'deki FETÖ'cüler de deşifre oldu. Öte yandan PKK'lı terörist Nurettin Demirtaş, "CHP tezkereye hayır diyerek desteği hak etti" dedi. CHP ve HDP FETÖ'nün umudu mu oldu? İBB'de kadrolar terör örgütlerine mi emanet? CHP ve HDP artık kol kola mı yürüyor? Gündemin öne çıkan başlıklarını AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkan Vekili Refik Özen değerlendirdi.
AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen'in açıklamaları:
"Şu anda enteresan bir süreç yaşıyoruz. Siyasi ortam iki kutuba bölündü. Bir tarafta Cumhur İttifakı diğer tarafta ise Millet İttifakı olarak adlandırılan ama özellikle HDP'nin sözde demokrasi güçleri olarak tanımladığı ve çatısı altında barındırdığı ne kadar Türkiye düşmanı varsa hepsinin orada toplandığı bir yapı var. Hepsinin Millet İttifakı yapısının altında bulunduğunu görüyoruz.
Bunların tek ortak noktası da Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı ve Cumhur İttifakı'nın iktidardan gitmesi. Bunun için de her şeyi mübah gören bir anlayış var karşımızda. Bizler de her fırsatta Cumhur İttifakı üyesi olarak milletimize anlatıyoruz.
Karşımızda Millet İttifakı olarak adlandırılan yapının başı CHP gibi görünse de bunları başı HDP'dir. Bunu anlamak için 3 hafta öncesinde TBMM'de oylaması yapılan Suriye-Irak tezkeresine bakmak yeterli. Aynı tezkere 2 yıl önce de geldi. O zaman bu tezkereye 'evet' diyen CHP, tezkereden 1 gün önce HDP'nin ayar vermesiyle 'hayır' oyu kullandı.
Eğer tezkere Meclis'ten geçmeseydi, bizim Suriye'de kurulmak istenen terör devletini engellemek için yaptığımız mücadele boşa gidecek ve burada verdiğimiz şehitlerin kemikleri sızlayacaktı. Eğer biz orada geri çekilmek zorunda kalsaydık oraya terörist unsurların yerleşeceğini CHP gayet iyi biliyor. Bunu bilmediğini düşünmek çok mümkün değil.
HDP'nin peşine takılmış bir CHP vardır ve her talimatı yerine getiren ana muhalefet söz konusudur. Maalesef açık ve tutkulu bir işbirlikleri var. 2019 yılında yapmış oldukları ittifakın diyetini ödüyorlar. Bu yaptıkları hepimizin kanına dokunuyor. Bu milletin bayrağına göz dikmiş askerine kurmuş sıkmış kesimin siyasi uzantısı ile yapılan işbirliğini vatandaş olarak kabullenemiyorum.
Terör örgütleriyle iltisaklı isimler İBB'de görev alıyor. Ve bunlar isim isim deşifre oluyor. Namus sözü verip 16 bin kişiyi işten çıkardıktan sonra yerlerine terör ile iltisaklı bir takım kişileri almaları ayrı bir yara ve acıdır.
İstanbul'da yapılan HDP toplantısında terör marşlarının çalınması, İstanbul'un da Kürdistan'ın bir parçası olarak söylenmesinin Meclis'te CHP ve İYİ Parti tarafından sessizce karşılanması bunu kabul ettiklerinin bir göstergesidir. Bu durum Türk siyaseti açısından kabul edilecek bir durum değildir."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kuveyt Türk çöktü mü? Kuveyt Türk mobil açılmıyor hatası! Kuveyt Türk müşteri hizmetleri numarası nedir?
- Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı branşlar kontenjanlar! Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih kılavuzu kadro dağılımı!
- Dolar/TL ne kadar oldu? 16 Aralık dolar kuru kaç lira? Bugün dolar ne kadar?
- Asgari ücret son dakika bugün açıklanır mı? 2022 asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücret 4. toplantı ne zaman?
- 16 Aralık MB faiz kararı saat kaçta açıklanacak? 2021 Aralık Merkez Bankası faiz kararı ne olur?
- 16 Aralık evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım parası (maaşı) hangi illerde hesaplara yattı?
- 14-18-22 ayar bilezik, gram, çeyrek, yarım altın fiyatları! Altın yerinde durmuyor! 16 Aralık canlı altın fiyatı ne kadar?
- Brütten nete maaş hesaplama nasıl yapılır? Kesintiler sonucu net asgari ücret ne kadar?
- Asgari ücrete AGİ dahil mi? AGİ dahil asgari ücret hesaplama nasıl yapılır? Bekar, evli, çocuklu, çocuksuz...
- Konuşanlar yayından kaldırıldı mı? RTÜK'ten flaş açıklama: Exxen'de Hasan Can Kaya'nın sunduğu Konuşanlar bitti mi?
- Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu! 2022 asgari ücret bu hafta açıklanır mı? Hangi gün belli olacak?
- Asgari ücret bugün açıklanır mı? 2022 asgari ücret zammı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?