CHP ve HDP FETÖ’nün umudu mu oldu? PKK’nın CHP’ye tezkere teşekkürü ne anlama geliyor?

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen'in açıklamaları:

"Şu anda enteresan bir süreç yaşıyoruz. Siyasi ortam iki kutuba bölündü. Bir tarafta Cumhur İttifakı diğer tarafta ise Millet İttifakı olarak adlandırılan ama özellikle HDP'nin sözde demokrasi güçleri olarak tanımladığı ve çatısı altında barındırdığı ne kadar Türkiye düşmanı varsa hepsinin orada toplandığı bir yapı var. Hepsinin Millet İttifakı yapısının altında bulunduğunu görüyoruz.