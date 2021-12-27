Yılbaşı tatili ne zaman başlıyor? 2021'e veda etmeye hazırlanan vatandaşlar, yılbaşı tatilinin hangi gün başlayacağını araştırıyor. Geçtiğimiz yılbaşında koronavirüs salgını nedeniyle 4 gün sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. 31 Aralık'ı 01 Ocak'a bağlayan gece kutlanacak yılbaşı için hazırlıklar sürerken, gözler tatilin başlayacağı tarihe çevrildi. Peki, yılbaşı tatili ne zaman, hangi gün başlıyor? 31 Aralık resmi tatil mi? 31 Aralık Cuma okullar tatil olacak mı? İşte cevaplar...

YILBAŞI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

31 Aralık tarihi resmi tatil olmadığı için okullarda eğitim devam edecek. Yılbaşı resmi tatili 01 Ocak'ta uygulanıyor. Bu sene 01 Ocak tarihi Cumartesi gününe denk geliyor. Yani yılbaşı tatili cumartesi günü başlayacak ve 1 gün sürecek.