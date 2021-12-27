Yılbaşı tatili ne zaman, hangi gün başlıyor? 31 Aralık resmi tatil mi? 31 Aralık Cuma okullar tatil olacak mı?
Yılbaşı tatili ne zaman başlıyor? Yeni yıla girmemize sayılı günler kala gözler yılbaşı tatiline çevrildi. 2021'in son haftasına girdiğimiz şu günlerde yılbaşı tatili ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Yılbaşı tatili için plan yapan vatandaşlar konu hakkında detayları araştırıyor. Peki, yılbaşı tatili ne zaman, hangi gün başlıyor? 31 Aralık resmi tatil mi? 31 Aralık Cuma okullar tatil olacak mı? İşte merak edilen soruların yanıtı...
Yılbaşı tatili ne zaman başlıyor? 2021'e veda etmeye hazırlanan vatandaşlar, yılbaşı tatilinin hangi gün başlayacağını araştırıyor. Geçtiğimiz yılbaşında koronavirüs salgını nedeniyle 4 gün sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. 31 Aralık'ı 01 Ocak'a bağlayan gece kutlanacak yılbaşı için hazırlıklar sürerken, gözler tatilin başlayacağı tarihe çevrildi. Peki, yılbaşı tatili ne zaman, hangi gün başlıyor? 31 Aralık resmi tatil mi? 31 Aralık Cuma okullar tatil olacak mı? İşte cevaplar...
YILBAŞI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
31 Aralık tarihi resmi tatil olmadığı için okullarda eğitim devam edecek. Yılbaşı resmi tatili 01 Ocak'ta uygulanıyor. Bu sene 01 Ocak tarihi Cumartesi gününe denk geliyor. Yani yılbaşı tatili cumartesi günü başlayacak ve 1 gün sürecek.
2022 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ
Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi (1 gün tatil)
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi (1 gün tatil)
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar (1 gün tatil)
Ramazan Bayramı: 2 Mayıs Pazartesi - 4 Mayıs Çarşamba (3 gün tatil)
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe (1 gün tatil)
Kurban Bayramı: 9 Temmuz Cumartesi - 12 Temmuz Salı (4,5 gün tatil)
Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz Cuma (1 gün tatil)
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