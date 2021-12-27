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Delmicron varyantı nedir? Delmicron varyantı belirtileri nelerdir? Delmicron varyantı hangi ülkelerde görüldü?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.12.2021
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Delmicron varyantı nedir? Delmicron varyantı belirtileri nelerdir? Delmicron varyantı hangi ülkelerde görüldü?

Delmicron varyantı nedir? Delmicron varyantı belirtileri nelerdir? Dünyada koronavirüsle mücadele devam ederken, yeni çıkan varyantlar da halk sağlığını tehdit ediyor. Yeni çıkan Delmicron varyanları, Delta ve Omicron varyantlarının birleşimi olarak tespit edildi. Delta varyantı, Nisan ortasından Haziran ortasına kadar küresel çapta dünyaya hakim olmuştu. Bu varyantın sonucunda milyonlarca kişi hayatını kaybetmişti. Peki; Delmicron varyantı nedir? Delmicron varyantı belirtileri nelerdir?

Delmicron varyantı nedir? Delmicron varyantı belirtileri nelerdir? Ciddi semptomlara ve milyonlarca kişinin hayatını kaybetmesine yol açan Delta ve Omicron varyantlarının birleşimi olduğu belirtilen Delmicron varyantı ciddi sağlık problemlerine yol açabilir. Delmicron, corona virüsün Delta ve Omicron versiyonlarının birleştirilmesiyle oluşturulduğundan, son derece bulaşıcı ve şiddetli semptomlara neden olma potansiyeli olduğu düşünülüyor.

DELMİCRON VARYANTI NEDİR?

Delmicron, corona virüsün Delta ve Omicron versiyonlarının birleştirilmesiyle oluşturulduğundan, son derece bulaşıcı ve şiddetli semptomlara neden olma potansiyeli olduğu düşünülüyor.

Ancak, çifte varyantın doğası hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için daha fazla çalışmaya gerek duyuluyor.

DELMİCRON VARYANTI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Semptomlar söz konusu olduğunda, Delta ve Omicron'un bir kombinasyonu olan Delmicron enfeksiyonu, ana varyantlarıyla aşağı yukarı aynı semptomu gösterme eğiliminde…

Delta ve Omicron'un ortak semptomları arasında şu belirtiler yer alıyor:

-Boğaz ağrısı

-Kalıcı öksürük

-Baş ağrısı

-Tat veya koku alma duyusunda değişiklik

-Burun akıntısı

-Yüksek ateş

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