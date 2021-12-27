Delmicron varyantı nedir? Delmicron varyantı belirtileri nelerdir? Delmicron varyantı hangi ülkelerde görüldü?

Delmicron varyantı nedir? Delmicron varyantı belirtileri nelerdir? Ciddi semptomlara ve milyonlarca kişinin hayatını kaybetmesine yol açan Delta ve Omicron varyantlarının birleşimi olduğu belirtilen Delmicron varyantı ciddi sağlık problemlerine yol açabilir. Delmicron, corona virüsün Delta ve Omicron versiyonlarının birleştirilmesiyle oluşturulduğundan, son derece bulaşıcı ve şiddetli semptomlara neden olma potansiyeli olduğu düşünülüyor.