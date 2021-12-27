29 Ekim’de açılan AKM’yi toplam 112 bin kişi ziyaret etti! 190 etkinlik düzenlendi

"AÇILIŞTAN BU YANA 190 ETKİNLİK DÜZENLENDİ "

AKM'nin 365 gün hareketli olduğunu dile getiren Atatürk Kültür Merkezi Sanat Yönetmeni Buharalı, şunları kaydetti: "29 Ekim'den bu yana elimizdeki istatistiklere baktığımız zaman toplam kültür ve sanat adına düzenlediğimiz etkinliklere 62 bin kişinin geldiğini görüyoruz. Açık alanlarımızı da 50 bin kişinin ziyaret ettiğini görüyoruz. Toplamda da 112 bin kişinin açılıştan bugüne kadar ziyaret ettiklerine tanıklık ettik. 29 Ekim tarihinde açılan Atatürk Kültür Merkezi içinde 190 etkinlik gerçekleştirildi. Hepsi birbirinden farklı özellikler içeriyor. Hem uluslararası, hem de yerli sanatlarımızı temsil eden Kültür ve Turizm Bakanlığımıza bağlı sanatçı ve topluluklar AKM içinde farklı yönleri ve birimleriyle bu etkinlikleri gerçekleştirdiler.