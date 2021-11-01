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Haberler Galeri Ankara'nın yeni gözdesi AKM Millet Bahçesi'ne rekor ziyaret! 4 günde 200 bin kişi geldi

Ankara'nın yeni gözdesi AKM Millet Bahçesi'ne rekor ziyaret! 4 günde 200 bin kişi geldi

Ankara'nın yeni gözdesi AKM Millet Bahçesi Başkan Erdoğan'ın açılışını gerçekleştirmesiyle hizmete girdi. 4 gündür vatandaşların akınına uğrayan AKM Millet Bahçesi bu kısa zaman diliminde 200 bin kişiyi ağırladı. Her köşesi ayrı bir detayı barındıran Millet Bahçesi şimdiden Ankaralıların vazgeçilmez noktası haline geldi. Ankara'nın merkezinde bulunan AKM Millet Bahçesinde yok yok. 700 bin metre kare alana sahip Millet Bahçesinde; millet kıraathanesi, yeşili, koşu, yürüyüş, zip coaster, paten-kaykay parkurları, bisiklet parkurları, buz pisti, çocuk parkları, kütüphane, cami, dinlenme ve piknik alanlarıyla doğayla iç içe bir sosyal yaşam vatandaştan tam not almayı başardı.

Sabah
Giriş Tarihi: 01.11.2021 08:25 Güncelleme Tarihi: 01.11.2021 08:37
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Ankara’nın yeni gözdesi AKM Millet Bahçesi’ne rekor ziyaret! 4 günde 200 bin kişi geldi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binası, Gençlik Parkı ve 19 Mayıs Stadyumu'nu bünyesinde bulunduran Atatürk Kültür Merkezi Millet Bahçesi'nin açılışını yapmasının ardından Ankaralılar adeta akın etti. Ankara'ya yeni soluk getiren AKM Millet Bahçesi; 700 bin metre kare alanda millet kıraathanesi, yeşili, koşu, yürüyüş, zip coaster, paten- kaykay parkurları, bisiklet parkurları, buz pisti, çocuk parkları, kütüphane, cami, dinlenme ve piknik alanlarıyla doğayla iç içe bir sosyal yaşam alanı Ankaralılardan tam not almayı başardı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ankara’nın yeni gözdesi AKM Millet Bahçesi’ne rekor ziyaret! 4 günde 200 bin kişi geldi
Ankara'nın merkezi konumunda olan AKM Millet Bahçesi, ulaşım yönünden çeşitli alternatifler sunuyor. Vatandaş kendi araçlarıyla rahat bir şekilde gelebildiği gibi metro ve belediye otobüs durakları hemen yanın başında yer alıyor. Huzur ve keyifle zaman geçirmesi için tüm ayrıntıların düşünüldüğü millet bahçesinde, her yaş grubuna hitap edecek spor ve etkinlik alanları göze çarpıyor. Çocuklar parklarda doyasıya eğlenirken anne ve babalar ise yemyeşil doğanın tadını doyasıya çıkarıyor. Gençler ise, düzenlenen konserlerle etkinlik alanını doldurarak eğlencenin doruklarına ulaşıyor.
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Ankara’nın yeni gözdesi AKM Millet Bahçesi’ne rekor ziyaret! 4 günde 200 bin kişi geldi

GENÇLERİN GÖZDESİ PİSTLER VE ZİP COASTER

Gözler diğer bir kısma çevrildiğinde ise, bu sefer adrenalin tutkunları karşımıza çıkıyor. Ankara'da eksiliği hissedilen kaykay ve paten pistine kavuşan gençler ufak çaplı gösteri düzenliyor.

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Ankara’nın yeni gözdesi AKM Millet Bahçesi’ne rekor ziyaret! 4 günde 200 bin kişi geldi
Patenleri ile piste atlama gerçekleştiren İlyas'ın mutluluğu şimdiden gözlerinde okunuyor. İlyas, "Burası çok güzel olmuş, yıllardır beklediğimiz bir yerdi. Bizim için burası çok iyi oldu. 3 gündür gelip burada stresimi atıyorum kendimi geliştirmeye çalışıyorum" dedi.
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Ankara’nın yeni gözdesi AKM Millet Bahçesi’ne rekor ziyaret! 4 günde 200 bin kişi geldi
Diğer bir patenci Erkan ise, şunları aktardı: "Buranın bu kadar iyi olacağını düşünmemiştim. Merkezi yerde ulaşımı çok kolay. En önemli güvenli ve huzurlu bir ortam var. Yeni mekanımız burası diyebilirim. Ankara'da bu şeklinde pist yoktu. İyi ki bizleri de birileri düşünmüş. Onlara buradan çok teşekkür ederim"