Ankara'nın yeni gözdesi AKM Millet Bahçesi'ne rekor ziyaret! 4 günde 200 bin kişi geldi

Ankara'nın yeni gözdesi AKM Millet Bahçesi Başkan Erdoğan'ın açılışını gerçekleştirmesiyle hizmete girdi. 4 gündür vatandaşların akınına uğrayan AKM Millet Bahçesi bu kısa zaman diliminde 200 bin kişiyi ağırladı. Her köşesi ayrı bir detayı barındıran Millet Bahçesi şimdiden Ankaralıların vazgeçilmez noktası haline geldi. Ankara'nın merkezinde bulunan AKM Millet Bahçesinde yok yok. 700 bin metre kare alana sahip Millet Bahçesinde; millet kıraathanesi, yeşili, koşu, yürüyüş, zip coaster, paten-kaykay parkurları, bisiklet parkurları, buz pisti, çocuk parkları, kütüphane, cami, dinlenme ve piknik alanlarıyla doğayla iç içe bir sosyal yaşam vatandaştan tam not almayı başardı.