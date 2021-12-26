CHP'li Bornova Belediyesi'nde taciz skandalı! Mağdur kadına tehdit işçileri ayağa kaldırdı
CHP'li belediyeler ve teşkilatlarındaki taciz-tecavüz haberlerinin önü arkası kesilmiyor. Vatandaş genel merkezden skandala imza atan kişilerin gerekli yaptırımlara maruz kalmasını beklerken, CHP yönetimi konuların üstünü örtmek için yoğun çaba içinde. Son büyük skandalın adresi İzmir Bornova. Belediyedeki güvenlik amiri Alişan Han’ın Gülistan Tilkici isimli kadın güvenlik personelini taciz ettiği iddia edildi. Kadın çalışanın şikayetini geri çekmesi için tehdit edildiği de öne sürüldü.
İzmir'in CHP'li Bornova Belediyesi'nde güvenlik amiri olan Aliş Han'ın, belediyede güvenlik olarak çalışan kadın personel Gülistan Tilkici'yi taciz ettiği iddia edildi.
Geçtiğimiz aylarda gerçekleşen olayın ardından Gülistan Tilkici'nin şikayetçi olması üzerine Alişan Han hakkında dava açıldı. Belediye ise Alişan Han'ı görevden aldığını açıkladı. Gelişmeler üzerine CHP de üyesi olan Alişan Han hakkında disiplin süreci başlattı. CHP İl Disiplin Kurulu Şan hakkında 'kınama' cezası verdi. Şan'ın Yüksek Disiplin Kurulu'ndan hakkında çıkacak karara bir gün kala partiden istifa ettiği öğrenildi. Ancak bu süreçte geçtiğimiz günlerde şok gelişmeler yaşanmaya başladı. Genel İş Örgütlenme Daire Başkanı Taner Şanlı, Gülistan Tilkici ve Özgür Genç ve şube üyeleri belediye önünde eylem yaptı.
ÖLÜMLE TEHDİT İDDİASI
Tilkici ve Genç'in ölümle tehdit edildiği öne sürüldü. İddialar arasında taciz ve tehdit iddialarını yargıya taşıyan Tilkici'nin şikayetini geri alması için işyeri baş temsilcisine bir adam gönderildiği ifade edildi. Önceki günlerde bu yöndeki tehditlerin Genelİş 7 No'lu Şube Başkanı Özgür Genç'in can güvenliğini tehdit edecek kadar ileri gittiği, yaşanan son tehdit olayının bardağı taşıran damla olduğu sendika üyesi işçiler tarafından ifade edildi. Ayrıca eylem yapan işçiler sözde görevinden alınan Alişan Han'ın hala fiili olarak görevde olduğunu da öne sürdü.
Yapılan tehditlerin arkasındaki güçlerin bir an önce aydınlatılması taleplerini dile getiren Bornova Belediyesi işçileri, yaşanan olaylar aydınlatılıncaya kadar tutumlarını aynı kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti. Eylemde konuşan Taner Şanlı, "Burada Şube Başkanımız ve bir kadın çalışan arkadaşımız aylardan beridir tehdit ediliyor. Biz bu işin muhataplarının kim olduğunu bilmek istiyoruz. Tehdit edenin bu kurumdaki görevi nedir, bu kurumda görev almaya devam edecek mi? Bu arkadaşlarımızın başına bu saatten sonra gelecek her şeyde sorumluluğu burada ararız" diye konuştu.
'MÜCADELEMİZ SÜRECEK'
Öte yandan Genel-İş 7 No'lu Şube tarafından Bornova Belediyesi'nde çalışan üyelerine mesaj gönderildiği öğrenildi. Mesajda, "Dün güvenlik işyeri baş temsilcimiz, onun işyerine kadar giden bir şahıs tarafından bölge güvenlik amiri görevini ısrarla sürdürmeye çalışan kişi ile ilgili yaşadığı davasını geri çekmeye zorlanmış, işyeri değiştirmesi dayatmasıyla karşılaşmıştır. Ayrıca Şube başkanımız da can güvenliğine varacak boyutta tehdit edilmiştir. Kurumsal kimliğimiz ve örgütlü mücadelemiz adına bu saldırının arkasında kimler varsa, ilgili şahıs hangi vazife ile kim tarafından görevlendirildiyse ortaya çıkarılana ve mücadelemizden sonuç alana kadar kararlı tutumumuz sürdürülecektir" denildi.
SABAHA KADAR NÖBET TUTTULAR
Ölüm tehditlerine varan baskılar nedeniyle Bornova'da gergin bir süreç yaşanırken önceki akşam işçilerin, tehdit edilen arkadaşları Gülistan Tilkici ve Özgür Genç'in evinin önünde sabaha kadar nöbet tuttukları öğrenildi.
MAĞDUR KADIN KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ
BU arada Gülistan Tilkici'nin geçtiğimiz Haziran ayında CHP Genel Merkezi'ni ziyaret ederek Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü gösteren sosyal medya paylaşımı da ortaya çıktı. Tilkici'nin Kılıçdaroğlu ile fotoğrafına yer verdiği paylaşımında "Adalet her zaman tecelli eder" ifadesini kullandığı görüldü. Olayın Kılıçdaroğlu'na aktarılmasına rağmen ölümle tehdit boyutuna kadar gelmesi dikkat çekti.
MUSTAFA İDUĞ'DAN AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ise, olaylar ve önceki gün belediye önünde yapılan eylemin ardından sessizliğini korumayı sürdürüyor. İduğ'un suçlanan Alişan Han'ın görevden alındığının belirtilmesine rağmen hala görevine devam ettiği yönündeki iddialar başta olmak üzere süreçle ilgili kamuoyuna açıklama yapması bekleniyor.
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