CHP’li Bornova Belediyesi’nde taciz skandalı! Mağdur kadına tehdit işçileri ayağa kaldırdı

ÖLÜMLE TEHDİT İDDİASI

Tilkici ve Genç'in ölümle tehdit edildiği öne sürüldü. İddialar arasında taciz ve tehdit iddialarını yargıya taşıyan Tilkici'nin şikayetini geri alması için işyeri baş temsilcisine bir adam gönderildiği ifade edildi. Önceki günlerde bu yöndeki tehditlerin Genelİş 7 No'lu Şube Başkanı Özgür Genç'in can güvenliğini tehdit edecek kadar ileri gittiği, yaşanan son tehdit olayının bardağı taşıran damla olduğu sendika üyesi işçiler tarafından ifade edildi. Ayrıca eylem yapan işçiler sözde görevinden alınan Alişan Han'ın hala fiili olarak görevde olduğunu da öne sürdü.

Yapılan tehditlerin arkasındaki güçlerin bir an önce aydınlatılması taleplerini dile getiren Bornova Belediyesi işçileri, yaşanan olaylar aydınlatılıncaya kadar tutumlarını aynı kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti. Eylemde konuşan Taner Şanlı, "Burada Şube Başkanımız ve bir kadın çalışan arkadaşımız aylardan beridir tehdit ediliyor. Biz bu işin muhataplarının kim olduğunu bilmek istiyoruz. Tehdit edenin bu kurumdaki görevi nedir, bu kurumda görev almaya devam edecek mi? Bu arkadaşlarımızın başına bu saatten sonra gelecek her şeyde sorumluluğu burada ararız" diye konuştu.