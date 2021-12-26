Son dakika: Başkan Erdoğan Açe Tsunamisinin yıl dönümü nedeniyle video mesaj paylaştı
Son dakika haberi... Endonezya'daki Açe Tsunamisinin 17. yıl dönümü dolayısıyla açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Felaketin ardından Endonezya'ya 75 milyon dolar yardım yaptık" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Açe Tsunamisinin 17. yıl dönümü" dolayısıyla Endonezya'da düzenlenen programa video mesaj gönderdi.
Başkan Erdoğan'ın mesajı şöyle:
"2004 yılındaki o büyük felakette hayatını kaybeden kardeşlerime Allah'tan rahmet geride kalanlara sabrı cemil niyaz ediyorum. Rabbim vefat eden kardeşlerimizi şehitlik makamıyla müşerref eylesin.
Endonezya ile kökleri yüzyıllar öncesine giden kadim, güçlü dostluk bağlarımız bulunuyor. Açe Sultanı Alaeddin'in yardım isteğini ecdadımız karşılıksız bırakmayarak, bizlere eşsiz bir miras emanet etmişti. Biz de bugün, Peygamber Efendimizin "Müslümanlar kardeştir" emrine uygun şekilde Endonezyalı kardeşlerimizle dayanışmamızı sürdürüyoruz.
Endonezya halkının acısını acımız, sevincini de sevincimiz olarak görüyoruz. Ülkelerimiz arasındaki fiziki mesafeye rağmen hamdolsun şimdiye kadar Endonezyalı kardeşlerimizi zor günlerinde asla yalnız bırakmadık. İhtiyaç duydukları her dönemde elimizdeki imkanları Endonezya için seferber ettik. Bu duruşumuzu özellikle 2004 yılında meydana gelen tsunami felaketinin hemen akabinde somut biçimde bir kez daha gösterdik.
"DESTEĞİMİZİ SÜRDÜRECEĞİMİZDEN EMİN OLUN"
Açe'deki felaketin haberini alan milletimiz gerçekten büyük bir üzüntü yaşadı. Vakit kaybetmeksizin hemen ülkemiz genelinde bir yardım kampanyası tertip edildi. Devletimizin ilgili kurumlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarımız da bu süreçte canla başla çalıştı. Halkımızın kahir ekseriyetinin gönüllü olarak katıldığı bu kampanyada toplanan yardımları süratle bölgeye intikal ettirdik. Hükümetimiz de deprem ve tsunamiden etkilenen bölgelere destek sağlamış, Türk Kızılay ve TİKA ekiplerini süratle bölgeye göndermiş, bölgenin yeniden imarına katkıda bulunmuştur.
Ben de başbakanlığım döneminden felaketin hemen ardından 2005 yılında Endonezya'ya bir ziyaret gerçekleştirdim. Felaketten en çok etkilenen bölgelerden Açe'de afetin boyutlarını şahsen görme fırsatı buldum. O ziyaretimde aynı zamanda Açeli kardeşlerimizin ülkemize, milletimize ve şahsımıza yönelik teveccühünü de müşahede etme imkanım oldu.
Felaketin ardından Türkiye tarafından Endonezya'ya yönelik olarak kalkınma yardımlarının miktarı 75 milyon doları aştı. Bu desteğimizi kardeşliğimizin ve karşılıklı muhabbetimizin bir gereği olarak sürdüreceğimizden emin olmanızı isterim."
NE OLMUŞTU?
Endonezya'ya bağlı Açe'de 2004 yılında meydana gelen 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunamide 230 bin kişi hayatını kaybetmişti.
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