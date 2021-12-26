26 Aralık 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri CHP'li Maltepe Belediyesi'nden usulsüz devir! 16 milyon lira yandaşa peşkeş çekildi

CHP'li Maltepe Belediyesi'nden usulsüz devir! 16 milyon lira yandaşa peşkeş çekildi

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 26.12.2021 Güncelleme Tarihi: 26.12.2021
ABONE OL
CHP’li Maltepe Belediyesi’nden usulsüz devir! 16 milyon lira yandaşa peşkeş çekildi

CHP'li il ve ilçe belediyelerinde, yandaşlara aktarılan servet değerindeki kaynaklar kamuoyundan büyük tepki topluyor. Maltepe Belediyesi'nin usulsüz devri tartışmalara neden oldu. 2020 Sayıştay Raporu'nda belediyenin otopark işletme işini bir vakfa, vakfın ise başka bir şirkete devrettiği ortaya çıktı. Kamu menfaati gözetilmeyen hukuksuz devir işleminde yanan belediye bütçesi oldu. AK Parti Meclis Üyesi Ufuk Yıldız: "Otoparkı işleten firma 16 milyon tahsilat yapmış bizim aldığımız 13 bin lira. Derhal bu işi özel şirketten alarak gelirin vatandaşın hizmeti için kullanılmasını sağlayın" dedi.

Sayıştay'ın 2020 yılı denetim raporunda Maltepe Belediyesi'nin çok sayıdaki usulsüzlükleri yer aldı. Raporda göze çarpan usulsüzlüklerin başında hukuksuz devir işlemi geldi.

Belediye'nin görev ve sorumluluk alanına girmediği halde yol üzeri otoparkların işletilmesini ortak hizmet projesi kapsamına alarak bir vakfa devrettiği ortaya çıktı. Elde edilen bilgilerin detaylarında belediyenin otopark işletme işini bir vakfa devrettiği, söz konusu vakfın ise işi başka bir şirkete devrettiği öğrenildi. Gerçekleştirilen hukuksuz devir belediye bütçesinin zarar görmesine neden oldu.

ÖDEMELER DÜZENLİ YAPILMAMIŞ
2019 yılına ait Sayıştay raporunda da usulsüzlüklerin yer aldığı öğrenildi. Raporun detaylarına göre; özel şirketin 2016-2019 tarihleri arasında 16 milyon 584 bin 344 TL gelir elde ettiği, 2016 yılından başlamak üzere vakıfa toplamda 1 milyon 585 bin TL gönderdiği anlaşıldı. Vakıf tarafından ise belediyeye 4 yılda 634 bin TL, ayda yaklaşık 13 bin TL gönderilmiş. Sözleşme hükmüne göre vakıf tarafından her ayın 5'inde gönderilmesi gereken idare paylarının düzenli olarak da gönderilmediği ortaya çıktı.

YILDIZ: "KAMU HAKKI RANT SİSTEMİNE KURBAN EDİLDİ"
Kamu menfaati gözetilmeyen olaya Maltepe Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Ufuk Yıldız tepki gösterdi. Kamu hakkının rant sistemine kurban edildiğinin altını çizen Ufuk Yıldız: "Mapark otopark işletmesinin yetkisi bir vakfa verilmiş. Vakıf da Maltepelinin hakkı olan yeri üçüncü bir firma olan Park AŞ'ye veriyor. Bin 750 araçlık mevcudiyeti bulunan otopark hizmetinden Maltepe Belediyesi ayda sadece 13 bin lira gelir elde ediyor. Otoparkı işleten firma 16 milyon tahsilat yapmış bizim bir ayda aldığımız 13 bin lira. Mapark sorununa biran evvel bir çözüm bulmamız lazım. Derhal bu işi özel şirketten alarak gelirin vatandaşın hizmeti için kullanılmasını sağlayın" ifadelerini kullandı.

CHP’li İBB ulaşımda sıfır çekti CHP'Lİ İBB ULAŞIMDA SIFIR ÇEKTİ
Terör dağdan Kadıköy’e indi TERÖR DAĞDAN KADIKÖY'E İNDİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA