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11 Mart 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Bir ülke daha Türkiye'den ATAK helikopteri alacak! ATAK'lar dünyanın en iyisi Bir ülke daha Türkiye'den ATAK helikopteri alacak! ATAK'lar dünyanın en iyisi
Türkiye yerli ve milli üretimleriyle ordusunu güçlendirirken sipariş almaya da devam ediyor. Dünya çapında sınıfının en iyisi olan T129 ATAK helikopteri için alıcı listesine bir ülke daha eklendi. Kanada ile anlaşmasını iptal eden Filipinler, T129 ATAK alacak.
Giriş Tarihi: 11.03.2021 12:46 Güncelleme Tarihi: 11.03.2021 12:48
Türk firma ile yapılan anlaşmanın ardından ABD ve İngiltere'den tedarik edilmesi gereken motor konusunda ihracat izni noktasında sorun yaşandı. Sürece ilişkin SABAH'a bilgi veren savunma sanayi kaynakları bu sorunun aşılması noktasında çok olumlu işaretler aldıklarını ve ihracat izninin çıkmak üzere olduğunu ifade etti.
GALERİ DEVAM EDİYOR İHRACAT SÜRECİ OLUMLU
Filipinler Hava Kuvvetleri (PAF) teknik çalışma grubu 2018'in sonlarında saldırı helikopteri programı için T129 ATAK helikopterini seçti. O zamandan beri, T129 ATAK'ın Rolls-Royce ve Honeywell üretimi LHTEC CTS800-400A motorunun ihracat kısıtlamaları nedeniyle platformun Filipinler Hava Kuvvetleri'ne satışı ertelendi.İhracat sürecinin olumlu olduğu ve iznin çıkması için son aşamaya gelindiği bilgisine ulaşıldı.
ATAK DÜNYANIN EN İYİLERİNDEN
Filipinler Savunma Bakanı Delfin Lorenzana Filipinler Hava Kuvvetleri'nin taarruz helikopteri tedariki için sahip olduğu bütçenin 13 milyar Filipin pezosu olduğunu belirterek"İhtiyacımızı ABD'den karşılarsak yalnızca 1 ila 2 taarruz helikopteri alabiliriz. Oysa aynı miktardaki paraya en az 6 adet Türk yapımı T129 ATAK helikopteri satın alabiliyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Lorenzana, "Türk yapımı ATAK helikopterleri, dünyanın en iyi saldırı helikopterlerinden biri" demişti.
KENDİ SINIFINDA EN ETKİN
Ağır silah yükü ile zorlayıcı "sıcak hava-yüksek irtifa" görevleri için optimize edilmiş olan T129 ATAK Helikopteri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin taarruz helikopteri ihtiyacının giderilmesi amacıyla milli imkan ve kabiliyetler doğrultusunda geliştirildi.TSK envanterindeki helikopterler gece ve gündüz koşullarında yüksek manevra ve performans kabiliyeti ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarında etkin bir şekilde görev yapıyor.
Asimetrik silah yükü, düşük görünürlük, ses ve radar silüeti, yüksek seviyede darbeye mukavemeti ve balistik tolerans gibi özellikleri T129 ATAK Helikopteri'ne çeşitli muharebelerde çok yönlü üstün harekât kabiliyeti kazandırıyor.