Bir ülke daha Türkiye'den ATAK helikopteri alacak! ATAK'lar dünyanın en iyisi

Türkiye yerli ve milli üretimleriyle ordusunu güçlendirirken sipariş almaya da devam ediyor. Dünya çapında sınıfının en iyisi olan T129 ATAK helikopteri için alıcı listesine bir ülke daha eklendi. Kanada ile anlaşmasını iptal eden Filipinler, T129 ATAK alacak.