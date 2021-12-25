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Beyaz Türk nedir, kimlerdir? Başkan Erdoğan'ın ifade ettiği Beyaz Türk ne demek?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.12.2021
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Beyaz Türk nedir, kimlerdir? Başkan Erdoğan’ın ifade ettiği Beyaz Türk ne demek?

Beyaz Türk nedir? Beyaz Türk ne demek? Başkan Erdoğan’ın bugün Gaziantep’te konuşmasında bahsettiği Beyaz Türklerin kim olduğu arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Erdoğan, konuşmasında Beyaz Türklere hayvanlarına sahip çıkma çağrısında bulunmuştu. Peki, Beyaz Türk ne demek?

Beyaz Türk nedir, kimlerdir? Beyaz Türk ne demek? Başkan Erdoğan'ın Gaziantep mitinginde söylediği Beyaz Türk ifadesi arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Erdoğan yaptığı açıklamada; pitbull saldırısı sonrası "Beyaz Türklerin" hayvanlarına sahip çıkması çağrısında bulundu. Peki; Beyaz Türk nedir?

BEYAZ TÜRK NEDİR?

Beyaz Türkler, Türkiye'deki şehirli seçkin sınıfı tanımlamak için kullanılan, literatüre Nilüfer Göle tarafından kazandırılmış bir kavramdır.

Beyaz Türkler, Batılı hayat tarzını benimsemiş, ekonomik düzeyi yüksek, eğitim hayatının tümünü veya bir bölümünü yurt dışında tamamlamış güçlü azınlığı ifade eder.

"BEYAZ TÜRKLER HAYVANLARINIZA SAHİP ÇIKIN"

Başkan Erdoğan açıklamasında "İşte Asiye yavrumuzun başına gelenler. Beyaz Türkler, sahip çıkın hayvanlarınıza! Bu yavrumuz hamdolsun şuan emin ellerde. Ömer Özkan hocamıza yavrumuzu teslim ettik. Yapılacak operasyonlarla inşallah yavrumuzu sağlığına kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.

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