Beyaz Türk nedir, kimlerdir? Başkan Erdoğan’ın ifade ettiği Beyaz Türk ne demek?

BEYAZ TÜRK NEDİR?

Beyaz Türkler, Türkiye'deki şehirli seçkin sınıfı tanımlamak için kullanılan, literatüre Nilüfer Göle tarafından kazandırılmış bir kavramdır.

Beyaz Türkler, Batılı hayat tarzını benimsemiş, ekonomik düzeyi yüksek, eğitim hayatının tümünü veya bir bölümünü yurt dışında tamamlamış güçlü azınlığı ifade eder.