17 Mayıs 2021, Pazartesi
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Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yeni T129 Atak helikopteri

(SSB) T129 helikopteri Faz-2 versiyonunun ikincisinin 'ne teslim edildiğini duyurdu.

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 17.05.2021
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Savunma Sanayii Başkanlığı'nın (SSB) sosyal medya hesabında Atak helikopterinin görüntülerinin de yer aldığı paylaşımda, "Güvenlik güçlerimizin gökyüzündeki hakimiyetini artırmak için üretmeye hız kesmeden devam ediyoruz. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne T129 Atak helikopteri Faz-2 versiyonunun ikincisini teslim ettik" ifadeleri kullanıldı.

Atak helikopterleri teslim edildi ATAK HELİKOPTERLERİ TESLİM EDİLDİ

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