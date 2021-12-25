Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan AK Parti Gaziantep İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda önemli açıklamalar

NE İŞİNİZ VAR SİZİN BÜYÜKELÇİLERLE

İçinde olduğumuz salgın döneminde milletimiz sorunlarla uğraşırken muhalefet yangına körükle gidiyor, sorunları istismar ettiler. Milletin sıkıntısını paylaşmak yerine oy devşirme hesabı yapanlar var. Büyükelçilere mektup yazdılar. Ne işiniz var sizin büyükelçilerle ya?

Ağzını her açtığında bu ülkenin memurunu tehdit eden bir genel başkan var. Biz ise IMF'le defteri kapattık. Borcu biz ödedik biz. 27 buçuk milyar dolar rezerv vardı, şimdi 120 milyar dolara dayandı.

Yönettikleri şehirlerdeki beceriksizliklerini burada saymıyorum bile. Felaket çığırtkanlığı yapanlara asla kulak asmadık. Salgın sürecini başarıyla yönettik.

KILIÇDAROĞLU'NA: SEN DE HAYSİYET YOK

Bay Kemal, şehir hastanesi nedir bilmiyor. Sen ne anlarsın bütçeden, bütçe kalemlerinden. Eğer çok merak ediyorsan, gitti Merkez Bankası'nı ziyaret etti. Diyor ki Merkez Bankası bağımsız değil. Ya orası bağımsız olmasa seni içeri alırlar mı? Dışarıda gizlilik ruhu olan bu kurumun sana verdiği bilgileri medya ile paylaşıyorsun. Sende bu noktada haysiyet yok.

Sonra da TÜİK'e gitmek istedi kurum siz imtihanı Merkez Bankası'nda kaybettiniz sizinle paylaşacak hiçbir bilgimiz yok dedi. Çılgına döndü, daha sen çok çılgına döneceksin. Çünkü dürüst değilsin sende etik diye bir şey yok.

GAZİANTEP'TEKİ PİTBULL SALDIRISI: BEDELİNİ ÖDEYECEKSİNİZ

Asiye yavrumuzu dün gece Antalya Üniversitesi'ne naklettik. Orada gerekli operasyonlar yapılacak. Bu köpekler parası bol olanların köpekleri. O yavru orada paramparça oluyor, onlar babasını nasıl kandırırız diye düşünüyorlar. Kandıramayacaksınız, bunların da hesabını vereceksiniz. İnşallah Asiye yavrumuzu kurtaracağız. Babasını da kapıcı olduğu yerden alıyoruz ve çok daha iyi bir yere alıyoruz.

Siyaset kritik dönemlerde zor kararlar almayı gerektirir. Siyasetçinin görevi ikbal peşinde koşmak değil, sorumluluk yerine getirmektir. Gelecek yerine sadece bugüne odaklananlar fırsat pencerelerini göremez.

Bu sene büyüme rakamlarımızın çift haneleri zorlayacağına inanıyorum. Dünyada yatırımlar durma noktasına gelmişken ülkemiz yatırım çekmeye devam ediyor. Organize Saniye bölgelerimiz hamdolsun harıl harıl çalışıyor. Gaziantep bugün de destan yazıyor. Gaziantep'ten çıkan ürünler 175 ülkede marketleri, pazarları süslüyor.