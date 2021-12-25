Türkiye’nin konuştuğu tandır cinayetinde sır perdesi aralanacak! Kendisini bu sözlerle savundu

Hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemi ile dava açılan Emel Gür, Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık Emel Gür ve avukatı, cinayet sonrası delilleri yok etmekte annesine yardım ettiği gerekçesi ile tutuksuz yargılanan suça sürüklenen çocuk Ö.Y., çiftin çocukları Durmuş Ali Yılmaz, maktulün kız kardeşleri ve avukatları katıldı.

Dava dosyasında suça sürüklenen küçük yaşta çocuk olması nedeniyle kapalı yapılan duruşmada sanık Emel Gür, Cumhuriyet Savcılığı tarafından hakkında düzenlenen iddianameye karşı kendisini savundu. Ramazan Yılmaz ile 22 yıldır evli olduklarını aktaran Gür, olaydan 3 ay önce anlaşmalı boşandıklarını, Senirkent'in Akkeçili köyünde aynı evde yaşadıklarını, bu evlilikten 3 çocukları bulunduğunu belirterek, zaman zaman aralarında tartışma yaşandığını ifade etti.