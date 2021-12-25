James Webb fırlatma canlı izle: James Webb uzay teleskobu fırlatma saat kaçta? James Webb görevi nedir?
James Webb uzay teleskobu fırlatma canlı izleme yolları arama motorlarında sorgulanıyor. Yapımı yaklaşık 10 milyar dolara mal olan, 2007 yılından bu yana fırlatılması planlanan ancak sürekli ertelenen tarihi fırlatma bugün başlıyor. Adını eski NASA yöneticisi James Webb’ten alan uzay teleskobu güneş sistemini ve ötesindeki gezegenleri derinlemesine inceleyebilecek. Peki; James Webb uzay teleskobu fırlatma saat kaçta? İşte; James Webb uzay teleskobu fırlatma canlı izleme yolları!
James Webb uzay teleskobu fırlatma saat kaçta? James Webb fırlatma canlı izle! James Webb görevi nedir? 2007 yılında fırlatılması planlanan ancak sürekli ertelenen tarihi görev bugün başlıyor. Yaklaşık 10 milyar dolara mal olan teleskop evreni derinlemesine inceleyebilecek ve öte gezegenlerle ilgili soruları yanıtlayabilecek. Tarihi görev tüm dünyada merakla bekleniyor.
JAMES WEBB GÖREVİ NEDİR?
Geliştirilme süreci 1996 yılında başlayan James Webb Uzay Teleskobu, aslında 2007 yılında uzaya fırlatılacaktı. Ancak teleskop, defalarca büyük değişikliklere uğradığından fırlatma tarihi de sürekli ertelendi. Teleskop ismini NASA`nın eski yöneticilerinden James Webb`den alıyor.
Son teknolojiyle geliştirilen teleskop, 1990`dan beri yörüngedeki görevini sürdüren ve çeşitli gök cisimlerinin eşsiz görüntülerini kaydeden emektar Hubble Uzay Teleskobu`nun yerini alacak. Teleskopun merkez parçası, 6,5 metre genişliğinde. Altınla kaplanmış berilyumdan yapılan, 18 küçük altıgen aynadan oluşuyor.
Bu parçalar, evrenin en uzak noktalarından gelen kızılötesi ışığı yansıtmak için optimize edildi. Yapımı yaklaşık 20 yıl sürdü ve NASA`nın en uzun süreli projelerinden biri oldu. James Webb, Avrupa Uzay Ajansı`nın geliştirdiği Ariane 5 adlı kargo roketlerinden biriyle fırlatılacak.
Teleskop 30 günlük bir yolculuğun ardından Dünya`dan 1,5 milyon kilometre uzaktaki L2 noktasına konuşlandırılacak.
James Webb, gözlem süresinin yüzde 50`sinden fazlasını oluşturacak olan iki temel bilimsel misyona sahip. İlk olarak büyük patlamadan sadece birkaç yüz milyon yıl sonrasına bakılacak ve kozmik tarihin erken evreleri keşfedilecek.
İkinci büyük hedef, güneş sistemi dışındaki gezegenler anlamına gelen ötegezegenlerin keşfi. Ayrıca, bu gezegenlerin atmosferlerini incelenecek yaşam potansiyeli de araştırılacak.
JAMES WEBB TELESKOBU FIRLATMA SAAT KAÇTA?
James Webb Uzay Teleskobu, eğer bir aksilik olmazsa, bugün Türkiye saati ile 15.20'de uzay yolculuğuna başlayacak. Fırlatma NASA tarafından canlı yayınlanacak.
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- James Webb fırlatma canlı izle: James Webb uzay teleskobu fırlatma saat kaçta? James Webb görevi nedir?
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