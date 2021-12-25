AK Parti'den CHP'li Ekrem İmamoğlu'na! "Aziz İstanbulluları aldatıyor..."

"EKREM İMAMOĞLU'NA MI BAKANLIĞA MI İNANACAĞIZ?"

Mahkeme tarafından tescillenen Fazilet Durağı yalanını örnek gösteren Göksu, "İmamoğlu'na mı inanacağız yoksa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının verilerine mi inanacağız?" ifadelerine yer verdi.

"AZİZ İSTANBULLULARI ALDATIYOR..."

Ekrem İmamoğlu'nun geldiği günden itibaren İstanbul'u büyük bir borç bataklığına batırdığını sözlerine ekleyen Göksu, "CHP'li İBB Başkanı ya yönettiği kurumun rakamlarını bilmiyor ya da bu rakamları çarpıtıp tahrip ederek aziz İstanbulluları aldatıyor" açıklamasını yaptı.