Riyakarlıkta sınır tanımıyor: CHP’nin reddettiği projeyi Ekrem İmamoğlu sahiplenmeye çalıştı



"BİZ MÜCADELE EDİYORUZ SİZ 'RET' VERİP ŞOVUNU YAPIYORSUNUZ"

Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, Ekrem İmamoğlu'nun algı dolu PR çalışmasını ayyuka çıkararak, "Bu da yatsıya yetişmedi! Hem ilçe hem büyükşehir meclislerinde CHP üyelerinin RET oyu vermesine rağmen onaylanan, bizim yaptığımız imar plan notları sayesinde Doğakent Sitesi'nin Dönüşüm yolu açıldı. Biz, çalışıyor ve mücadele ediyoruz. Siz, RET verip şovunu yapıyorsunuz" açıklamasında bulundu.

"BU CHP'LİLER YALAN SÖYLERKEN HİÇ YÜZLERİ DE KIZARMIYOR"

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu da, CHP yönetiminin riyakar tutumuna "Yahu siz kim kentsel dönüşüm sorununu çözmek kim!" ifadeleriyle sert tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşım yapan Göksu, "Güngören Belediye Başkanımız Bünyamin Demir'in de dediği gibi İBB Başkanının CHP'li ve İYİ Partili meclis üyeleri bu dönüşüm planına HAYIR demişti. Bu CHP'liler yalan söylerken yüzleri de hiç kızarmıyor" dedi.