Son dakika: AK Parti'nin Kızılcahamam kampı | Etiket fiyatlkarı nasıl düşürülecek? AK Parti'den flaş açıklama
Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, "Belediyelerimiz pandemiye dönük güçlü çalışmalar yaptı" ifadelerini kullandı. Ekonomide yaşanan gelişmelere ilişkin konuşan Çelik, "Bir gecede tüm tezleri çökenlerin ertesi gün yeni tezlerle ortaya çıkmasını ben ciddiye almıyorum. Şu andan itibaren düşüşün gerçekleşmesi için denetimler sürüyor. Stokçuluktan tutun da faize kadar vatandaşımıza zarar veren hiçbir ekonomik spekülasyona izin vermeyiz." şeklinde konuştu.
AK Parti'nin Kızılcahamam Kampı sürüyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:
Başı boş köpeklerin saldırısına uğrayan ve hepimize üzüntü veren olaylarla ilgili belediye başkanlarımıza talimatlar verildi. Çocuklar ve savunmasız insanlar bazı sıkıntılı durumlar yaşadılar, hepimizi üzen acılı durumlar gerçekleşti. Belediye başkanlarımız bunu süratle hayata geçirecektir.
Daha insani, insanın doğayla iç içe olacağı yatay mimari de önemli. Cumhurbaşkanımız TBMM açılış konuşmasında yeşil mutabakattan bahsetti. Çeşitli uygulamalarımız yeşil devrimin hayata geçirilmesi için hazır. Belediyelerimizin yapacağı faaliyetler kapsamlı bir şekilde ele alındı.
PANDEMİ SÜRECİ
Belediyelerimiz, pandemide vatandaşlarımıza ulaşmak için çok önemli gayretleri oldu.
Belediyelerimiz devletin faaliyetlerine katkı sağladı. Belediyelerimiz bu sınavı Türkiye'de başarıyla verilmesi için önemli çalışmalar ortaya koydular.
Seçimlere doğru giderken hem genel hem yerel seçimlerin zamanında yapılması politikamızın altını çizerek, bu süreyi son derece iyi değerlendirmelerini ifade ettik.
AK Parti belediyeleri olarak seçim çalışmalarını güçlü bir şekilde yürütüyorlar.
SORULAR
KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ: OYUNCULUĞU KÖTÜ BİR DİZİ
Hikaye bizim memlekette Adana'da devam ediyor. Seyircisi ne kadar bilmiyorum senaryosu ve oyunculuğu kötü olan bir dizi. Siyasi açıdan rüşvet ve şantaj, etikle bağdaştırılamaz. Bize şu belediyeyi verirseniz, oy verirseniz demek siyasi açıdan kabul edilemeyecek ifadeler. İkincisi bu açıklamaların ardından bir çok arkadaşımız şu çağrıyı yaptı. Belediyeler siz de, madem yapacaksınız kendi belediyeleriniz de bunu yapın. Şimdi de taşlık arazi yok diyorlar. Tutarsızlık üstüne tutarsızlıktır. Bu siyasetçinin mahçup olması lazım.
EKONOMİ
Burada entegre bir politika güçlü bir şekilde yürütülecek. Bir gece tüm tezleri çökenlerin ertesi gün yeni tezlerle ortaya çıkmasını ben ciddiye almıyorum. Denetimler güçlü bir şekilde devam ediyor. Şu andan itibaren düşüşün gerçekleşmesi için denetimler sürüyor. Stokçuluktan tutun da faize kadar vatandaşımıza zarar veren hiçbir ekonomik spekülasyona izin vermeyiz.
"KILIÇDAROĞLU, HENÜZ SEÇİLMEMİŞ CUMHURBAŞKANINA TALİMAT VERİYOR"
Bu CHP geleneğinde Cumhurbaşkanına talimat verme gibi vesayet alışkanlığı vardır. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu seçilmemiş Cumhurbaşkanına da talimat veriyor. Kendisi için ben göreve geldiğimde şunu yapacağım dese anlarız. En çok tek adam rejimi diyenler bunlar ama daha olmayan seçilmemiş Cumhurbaşkanına talimat veriyorlar. Bu vesayet zihniyeti açısından kötü anlamda bir seviye yükseltmektir. Kendisi aday değilse ki aday olacağına dair sinyal veriyor. Eğer başkası aday olacaksa şimdiden niye talimat veriyor?
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Jandarma ve Sahil Güvenlik sözleşmeli subay alımı başvuru tarihleri! Jandarma muvazzaf sözleşmeli subay alımı başvuru şartları nelerdir?
- Yargı'dan hayranlarını üzen haber! Yayına ara verildi! Dizinin senaristi tarih vererek duyurdu
- Asiye son durum nasıl? Gaziantep’te pitbull saldırısına uğrayan Asiye yaşıyor mu? Asiye Ateş sağlık durumu!
- AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 2021 İÜ AUZEF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
- burs.vgm.gov.tr VGM burs sonuçları sorgulama! Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs kimlere çıktı? Ne zaman yatacak?
- Fiyat güncellemesiyle 25-30 bin TL gerileyecek! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? 10 gün içerisinde…
- Apple açıkladı! iPhone fiyatlarına indirim geldi mi? 24 Aralık iPhone 11, 12, 13 fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
- AÖL 2022 2. dönem sınav tarihleri açıklandı mı? Açık Lise 2. dönem kayıtları ne zaman başlayacak?
- Apple fiyatları düşecek mi, düşer mi? Apple telefon fiyatlarında indirim olacak mı? iPhone 11,12,13 fiyatları...
- Memur maaş zammı için kritik tahmin... Ocak memur maaş zammı ne zaman belli olacak? Memur 2022 maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
- Bitcoin ve altcoinler için kritik tahmin! "Daha yüksek olacağımızı bekliyordum" Yatırımcılar açıklamaya kulak kesildi...
- MEB SON DAKİKA: Yılbaşında okullar tatil mi? 31 Aralık Cuma günü okullara resmi tatil mi, yarım gün mü?