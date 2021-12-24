Son dakika: AK Parti’nin Kızılcahamam kampı | Etiket fiyatlkarı nasıl düşürülecek? AK Parti’den flaş açıklama

EKONOMİ

Burada entegre bir politika güçlü bir şekilde yürütülecek. Bir gece tüm tezleri çökenlerin ertesi gün yeni tezlerle ortaya çıkmasını ben ciddiye almıyorum. Denetimler güçlü bir şekilde devam ediyor. Şu andan itibaren düşüşün gerçekleşmesi için denetimler sürüyor. Stokçuluktan tutun da faize kadar vatandaşımıza zarar veren hiçbir ekonomik spekülasyona izin vermeyiz.

"KILIÇDAROĞLU, HENÜZ SEÇİLMEMİŞ CUMHURBAŞKANINA TALİMAT VERİYOR"

Bu CHP geleneğinde Cumhurbaşkanına talimat verme gibi vesayet alışkanlığı vardır. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu seçilmemiş Cumhurbaşkanına da talimat veriyor. Kendisi için ben göreve geldiğimde şunu yapacağım dese anlarız. En çok tek adam rejimi diyenler bunlar ama daha olmayan seçilmemiş Cumhurbaşkanına talimat veriyorlar. Bu vesayet zihniyeti açısından kötü anlamda bir seviye yükseltmektir. Kendisi aday değilse ki aday olacağına dair sinyal veriyor. Eğer başkası aday olacaksa şimdiden niye talimat veriyor?