İstanbul'da sıradanlaşan görüntüler! Boş otobüs arazı yaptı
Bayrampaşa’da içinde yolcu olmayan seyir halindeki İETT otobüsünün motor kısmından dumanlar yükseldi. Dumanı fark eden otobüs şoförü aracı emniyet şeridine çekerek yangın tüpüyle müdahale etti.
Olay, Vatan Caddesi Bayrampaşa sapağında saat 10.00 sıralarında meydana geldi.
İddialara göre, daha önceden arızası bulunan 93M hat numaralı İETT otobüsü seyir halindeyken yine arıza verdi. Tamirhaneye gittiği öğrenilen otobüsün motor kısmından duman çıkmaya başladı.
Dumanı gören otobüs şoförü aracı emniyet şeridine çekerek yangın tüpüyle müdahale etti. İETT otobüsü şoförü, durumu yetkililere bildirerek çekici bekledi.
BAHÇELİEVLER'DE İETT OTOBÜSÜ ARIZA YAPTI: TRAFİK KİLİTLENDİ
İstanbul'da son zamanlarda sıkça yaşanan İETT otobüs arızaları yolculara ve sürücülere zor anlar yaşatıyor. Bu kez Bahçelievler'de İETT otobüsü yolculuk sırasında arıza yaptı. Arıza nedeniyle trafik kilitlendi.
BİR İETT FACİASI DAHA! PENDİK'TE OTOBÜS KALDIRIMLA EVİN BALKONU ARASINA SIKIŞTI
İstanbul'un Pendik ilçesinde virajı alamayan İETT otobüsü önce kaldırıma çıktı ardından dükkanın çatısına ve binadaki evin balkonuna çarparak durabilirdi. İçi yolcu dolu İETT otobüsü, evin balkonu ile kaldırım arasına sıkışıp kaldı. Yolcular büyük korku yaşarken 2 yolcu da bayıldı. Kaldırım ile balkon arasında sıkışan otobüs ekiplerin çalışması sonucunda sıkıştığı yerden çıkarıldı.
KAZA VE ARIZANIN EKSİK OLMADIĞI İETT'DE YİNE AYNI MANZARA!
İstanbullular 3 yıldır trafiğe çıkarken can güvenliğinden endişeli. Her gün kaza ya da arıza haberiyle gündeme gelen İETT, yine bir skandalla başrolde. Esenyurt'ta seyir halindeki İETT otobüsü bir anda alev alırken Bahçeşehir'de de 3 İETT otobüsü İBB'nin harfiyat çalışması yüzünden kaza yaptı.
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