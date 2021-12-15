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MSB o anları paylaştı: Güdümlü füze atış eğitimleriyle gözdağı verildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.12.2021
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MSB o anları paylaştı: Güdümlü füze atış eğitimleriyle gözdağı verildi

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 161'inci Filo Komutanlığınca icra edilen havadan yere güdümlü füze atış eğitimlerine ilişkin görüntüleri yayımladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "161'inci Filo Komutanlığımız tarafından icra edilen atış eğitimleri kapsamında Konya'daki Karapınar Atış Sahası'nda AGM-65G havadan yere güdümlü füze atışları yapılmış, belirlenen hedefler başarıyla vurulmuştur." ifadesi kullanıldı.

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Paylaşımda, atış eğitimlerinden bir videoya da yer verildi.

MSB o anları paylaştı: Güdümlü füze atış eğitimleriyle gözdağı verildi.

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