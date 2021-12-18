Son dakika: MSB duyurdu! Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan teröristlere ağır darbe
Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Bölgede teröristlerin saldırılarına misliyle karşılık vermeye devam edeceğiz!" denildi.
Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 18, 2021
Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Bölgede teröristlerin saldırılarına misliyle karşılık vermeye devam edeceğiz! pic.twitter.com/yiiW3JaQ68