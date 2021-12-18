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Son dakika: MSB duyurdu! Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan teröristlere ağır darbe

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.12.2021 Güncelleme Tarihi: 18.12.2021
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Son dakika: MSB duyurdu! Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan teröristlere ağır darbe

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Bölgede teröristlerin saldırılarına misliyle karşılık vermeye devam edeceğiz!" denildi.

Saldırı girişiminde bulunan teröristlere ağır darbe! SALDIRI GİRİŞİMİNDE BULUNAN TERÖRİSTLERE AĞIR DARBE!

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