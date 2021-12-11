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Son dakika: MSB: 2 PKK-YPG’li terörist öldürüldü

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Giriş Tarihi: 11.12.2021 Güncelleme Tarihi: 11.12.2021
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Son dakika: MSB: 2 PKK-YPG’li terörist öldürüldü

SON DAKİKA... MSB'den yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedefimiz orası! Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirdi." bilgisi paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedefimiz orası. Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG'li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirdi" denildi.

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