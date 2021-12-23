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Şehit eşi ‘Yıldız Hemşire’den evlat nöbeti tutan annelere duygulandıran hediye

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.12.2021
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Şehit eşi ‘Yıldız Hemşire’den evlat nöbeti tutan annelere duygulandıran hediye

1995’te terör örgütü PKK’nın şehit ettiği Astsubay Kıdemli Üstçavuş Murat Namdar’ın eşi olan ve kamuoyunda ‘Yıldız Hemşire’ olarak anılan Yıldız Namdar, Muş’ta HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan annelere ay yıldızlı eşarp gönderdi.

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