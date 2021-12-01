01 Aralık 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: İstanbul'da 12 ton kaçak tütün ele geçirildi! Değeri 16 milyon lira

Son dakika: İstanbul'da 12 ton kaçak tütün ele geçirildi! Değeri 16 milyon lira

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.12.2021
ABONE OL
Son dakika: İstanbul’da 12 ton kaçak tütün ele geçirildi! Değeri 16 milyon lira

Son dakika haberine göre İstanbul Büyükçekmece'de ihbar üzerine bir depoya düzenlenen baskında kaçak yollarla yurda sokulduğu belirlenen piyasa değeri yaklaşık 16 milyon lira olan, 247 bin 300 paket sigara ve 12 ton 102 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece'de bir firmanın yurt dışından kaçak tütün getirerek, piyasaya sürmeye hazırlandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

12 TON ELE GEÇİRİLDİ
Tütünlerin sahte irsaliye düzenlenerek depoda saklandığını tespit eden ekipler, önceki gün depoya baskın düzenledi.

Yapılan aramalarda 247 bin 300 paket halinde toplam 12 ton 102 kilogram kaçak sigara tütünü ele geçirildi.

2 KİŞİ YAKALANDI
Operasyonda gözaltına alınan 2 kişi hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı, şüphelilerden biri ise adliyeye sevk edildi.


Denizli’de tütün kaçakçılarına operasyon DENİZLİ'DE TÜTÜN KAÇAKÇILARINA OPERASYON
İstanbul merkezli 13 ilde operasyon: 46 gözaltı İSTANBUL MERKEZLİ 13 İLDE OPERASYON: 46 GÖZALTI
İstanbulda ele geçirildi! 1 milyon 940 bin değerinde... İSTANBUL'DA ELE GEÇİRİLDİ! 1 MİLYON 940 BİN DEĞERİNDE...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA