Son dakika: İstanbul'da 12 ton kaçak tütün ele geçirildi! Değeri 16 milyon lira
Son dakika haberine göre İstanbul Büyükçekmece'de ihbar üzerine bir depoya düzenlenen baskında kaçak yollarla yurda sokulduğu belirlenen piyasa değeri yaklaşık 16 milyon lira olan, 247 bin 300 paket sigara ve 12 ton 102 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece'de bir firmanın yurt dışından kaçak tütün getirerek, piyasaya sürmeye hazırlandığı bilgisi üzerine harekete geçti.
12 TON ELE GEÇİRİLDİ
Tütünlerin sahte irsaliye düzenlenerek depoda saklandığını tespit eden ekipler, önceki gün depoya baskın düzenledi.
Yapılan aramalarda 247 bin 300 paket halinde toplam 12 ton 102 kilogram kaçak sigara tütünü ele geçirildi.
2 KİŞİ YAKALANDI
Operasyonda gözaltına alınan 2 kişi hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı, şüphelilerden biri ise adliyeye sevk edildi.