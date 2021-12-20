Elinde döviz olanlar ne yapacak? Dolardaki düşüş sonrası fiyatlar etikete yansır mı? Faruk Erdem A Haber’de açıkladı...

"DOLAR DÜŞTÜ ŞİMDİ HADİ DÜŞÜRÜN..."

Madalyonun öteki yüzüne değinen Erdem, "Bir taraftan da hiç dolarla işi olmadığı halde fiyatını artıranlar var. Dolar düştü şimdi hadi düşürün dediğimizde hiç olmazsa yarısı kadar, yüzde 30 düştüyse ya döviz hadi siz de en azından yüzde 15 düşürün dediğimizde maalesef bu olmuyor" şeklinde konuştu.

HÜKÜMETİN YENİ ADIMLARI SONRASI NE OLACAK?

Tam bağımsız ekonomiyi üretimle geçeceğiz yorumunda bulunan Faruk Erdem, "Ama bununla ilgili de Başkan Erdoğan'ın bu konuda kesin bir iradesi var. Özellikle bu stokçulukla ilgili yeni yasa tasarısı Meclis'te cezalar artıyor mutlaka denetimimizin olması lazım." dedi.

Faruk Erdem, şu ifadeleri kullandı:



"Alınan bu tedbirler sıcağı sıcağına hemen yansımaya başladı. Kur üzerinde bir etkisi oldu. Herhalde yarın bu tedbirler devreye girmeye başlar. Bu kararlarla ilgili yasal düzenleme, yönetmelik veya Cumhurbaşkanlığı kararı… Gerekli adımlarla hemen bu iş yürütülebilir. BES'le ilgili hemen bir Cumhurbaşkanlığı kararı ile bu iş yürütülebilir. Bazılarında yasal düzenleme gerekebilir. O da hızlı bir şekilde gelecek. Zaten Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bize sağladığı avantaj bu… Hızlı, etkin karar alınıp uygulanıyor. Asgari ücret ile ilgili sadece memurlar için değil diğer tüm çalışanlar için verginin ortadan kalkması söz konusu. Asgari ücretin üzerinde maaş alan insanların, maaşlarındaki asgari ücret kadar kısmından vergi alınmayacak. Burada devletin yıllık vergi ferâgatı 54 milyar liraya ulaşacak. Doları görüyorsunuz düştü. Bunun ekonominin gerçekleriyle hiçbir ilgisi olmadığını söylemiştik. Yüzde 30-40 köpük var dediğimizde 'Yok ya olur mu öyle şey?' diyorlardı. Dolar düştü işte."



