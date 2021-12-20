Elinde döviz olanlar ne yapacak? Dolardaki düşüş sonrası fiyatlar etikete yansır mı? Faruk Erdem A Haber'de açıkladı...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine Toplantısı sonrası yeni finansal alternatif ve ekonomik tedbir paketlerini açıklaması sonrası altın, euro ve dolar sert çakıldı. A Haber’de yayınlanan “Sebep Sonuç” programında bu kritik gelişme ele alındı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem “Tam bağımsız ekonomiyi üretimle geçeceğiz” dedi. Kurlardaki düşüşün süreceğini bildiren Erdem, "Elinde döviz olanlar ne yapacak? Bu düşüşler etiketlerdeki fiyatlara yansıyacak mı?" sorularına flaş yanıtlar verdi. İşte o açıklamalar…
"Elinde döviz olanlar ne yapacak? sorusuna net yanıt veren A Haber'de çarpıcı mesajlar veren Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, "Elinde döviz olanlar bugün 17-18'den (TL) dolar toplayanlar ellerini başının arasına aldılar tekrar çıksın diye. Kurtulun bu işten..." mesajını verdi.
DÜŞÜŞ ETİKETLERE NASIL YANSIR?
Kurdaki sert düşüş sonrası market vb. fiyat düşüşleri etiketlere yansır mı? sorusuna da açıklık getiren Faruk Erdem, "Ben orada bir ahlaki sorun görüyorum. Ekonominin gerekleriyle yapanı bir tarafa bırakıyorum. Adamın maliyetti artmıştır, benzin ile iş yapıyordur, dolar ile iş yapıyordur. O maliyeti yansıtıyordur." şeklinde konuştu.
"DOLAR DÜŞTÜ ŞİMDİ HADİ DÜŞÜRÜN..."
Madalyonun öteki yüzüne değinen Erdem, "Bir taraftan da hiç dolarla işi olmadığı halde fiyatını artıranlar var. Dolar düştü şimdi hadi düşürün dediğimizde hiç olmazsa yarısı kadar, yüzde 30 düştüyse ya döviz hadi siz de en azından yüzde 15 düşürün dediğimizde maalesef bu olmuyor" şeklinde konuştu.
HÜKÜMETİN YENİ ADIMLARI SONRASI NE OLACAK?
Tam bağımsız ekonomiyi üretimle geçeceğiz yorumunda bulunan Faruk Erdem, "Ama bununla ilgili de Başkan Erdoğan'ın bu konuda kesin bir iradesi var. Özellikle bu stokçulukla ilgili yeni yasa tasarısı Meclis'te cezalar artıyor mutlaka denetimimizin olması lazım." dedi.
Faruk Erdem, şu ifadeleri kullandı:
"Alınan bu tedbirler sıcağı sıcağına hemen yansımaya başladı. Kur üzerinde bir etkisi oldu. Herhalde yarın bu tedbirler devreye girmeye başlar. Bu kararlarla ilgili yasal düzenleme, yönetmelik veya Cumhurbaşkanlığı kararı… Gerekli adımlarla hemen bu iş yürütülebilir. BES'le ilgili hemen bir Cumhurbaşkanlığı kararı ile bu iş yürütülebilir. Bazılarında yasal düzenleme gerekebilir. O da hızlı bir şekilde gelecek. Zaten Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bize sağladığı avantaj bu… Hızlı, etkin karar alınıp uygulanıyor. Asgari ücret ile ilgili sadece memurlar için değil diğer tüm çalışanlar için verginin ortadan kalkması söz konusu. Asgari ücretin üzerinde maaş alan insanların, maaşlarındaki asgari ücret kadar kısmından vergi alınmayacak. Burada devletin yıllık vergi ferâgatı 54 milyar liraya ulaşacak. Doları görüyorsunuz düştü. Bunun ekonominin gerçekleriyle hiçbir ilgisi olmadığını söylemiştik. Yüzde 30-40 köpük var dediğimizde 'Yok ya olur mu öyle şey?' diyorlardı. Dolar düştü işte."
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
Tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlarımıza yeni bir finansal alternatif sunuyoruz.
Bundan sonra hiçbir vatandaşımız, kur daha yüksek olacak diye Türk Lirası mevduatından dövize geçme ihtiyacı duymayacak.
Bir müjdemiz de ihracatçılarımıza...
Döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle fiyat vermekte zorlanan ihracatçı firmalarımıza ortaya çıkabilecek kur farkı Türk Lirası olarak ödenecek.
BES ile ilgili de bir müjdemiz var…
Fon büyüklüğü 250 milyar liraya ulaşan bireysel emeklilik sistemimizin cazibesini artırmak için devlet katkısı oranını %5 daha artırarak %30'a çıkartıyoruz...
Devlet iç borçlanma senetlerinde stopajı da yüzde sıfıra indiriyoruz...
İstikrar ve güven iklimini güçlendirecek bu yeni tedbirlerin ekonomimize, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.
Bu akşam bir müjdeyi de üniversite öğrencilerimize verdik…
Yeni burs ve öğrenim kredisi rakamlarının öğrencilerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.
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