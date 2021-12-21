Yılbaşında kapanma var mı? 31 Aralık Cuma yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kısıtlama açıklaması geldi mi?
Yılbaşında kapanma var mı? Yeni yıla girmemize sayılı günler kaldı. Yılbaşı için şimdiden plan yapmak isteyen vatandaşlar yılbaşı gecesi herhangi bir kısıtlama olup olmayacağını araştırıyor. Bu kapsamda gözler yılbaşı kısıtlamaları ile ilgili açıklamalara çevrildi. Konu ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, yılbaşında kapanma var mı? 31 Aralık Cuma yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kısıtlama açıklaması geldi mi? İşte cevaplar...
Yılbaşında kapanma olacak mı? 2022 için geri sayım başladı. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında geçirilen 2021 yılının son günlerine geldiğimiz şu günlerde gözler yılbaşı kısıtlamalarına çevrildi. Geçtiğimiz sene yılbaşında pandemi nedeniyle 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı. Bu uygulamanın bu sene de olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, yılbaşında kapanma var mı? 31 Aralık Cuma yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kısıtlama açıklaması geldi mi? İşte haberin detayları...
YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
Hemen şunu belirtelim 2022 yılbaşında herhangi bir kısıtlama olup olmayacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Kovid-19 ile mücadele kapsamında tam normalleşmeye geçilmesi ile birlikte kısıtlamalar tamamen kaldırılmıştı. Buna göre, 31 Aralık Cuma günü yılbaşında bir kısıtlama uygulanması beklenmiyor. Ancak, bazı tedbirlerin alınabilmesi de tahmin edilenler arasında. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.
AŞISIZ HASTALARININ YOĞUN BAKIMDA YAŞADIKLARI ACIYA ŞAHİT OLUYORLAR
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı haritasında "turuncu" kategoride yer alan kentte, aşıları eksik ya da olmayan hastaların yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesinin en yakın tanıkları, sağlık çalışanları.
Salgın sürecinin başından bu yana çalışma içerisinde olan yoğun bakım çalışanları, birçok acıya şahitlik etti.
Sağlık çalışanları hastalarının hayata tutunabilmesi için büyük gayret gösterse de yoğun bakımda çoğunluğu oluşturan aşısız veya aşıları eksik olan hastalarından kaybettikleri de oluyor.
Bingöl Devlet Hastanesi Kovid-19 Yoğun Bakım Sorumlusu Uzman Dr. Sabahattin Taşkıran, AA muhabirine, yoğun bakıma gelen hastaların aşı oranlarının düşük olduğunu söyledi.
Aşı olanların genellikle normal serviste tedavi gördüğünü aktaran Taşkıran, aşılı hastaların bu süreci hafif semptomlarla geçirdiğini belirtti.
"AKCİĞERLERİNİ KULLANAMIYORLAR"
Aşısız hastaların yoğun bakımda ciddi bir "nefes açlığı" çektiğine işaret eden Taşkıran, şöyle konuştu:
"Boğuluyor hissiyle geliyorlar. Kovid-19 öyle bir hastalık ki akciğeri ciddi anlamda etkiliyor ve hastalar nefes alamıyor. Almak istedikleri halde nefes alamıyorlar. Bu da hastanın boğulma hissine sebep oluyor. Düşünün ki bu hastaların bilinci açık, herkes gibi konuşabiliyor ama suyun altındalarmış gibi akciğerlerini kullanamıyorlar."
Bu durumda hastalara müdahalede bulunmak zorunda kaldıklarını ve hastaları entübe ettiklerini dile getiren Taşkıran, bu süre zarfında hastaların uyutulması gerektiğini anlattı.
"Mekanik vantilatöre bağladığımız hastalar, bu sefer mekanik vantilatörle boğuşuyor." diyen Taşkıran, Kovid-19'un akciğerleri çok ciddi etkilediğini söyledi.
Kesinlikle aşı olunması gerektiğini vurgulayan Taşkıran, "Aşı olup da yoğun bakıma gelen hasta yok mu? Var elbet, ama aşısız olanlar, aşılı olanlara göre 4 kat daha fazla hastalığı ağır geçiriyor." ifadelerini kullandı.
Taşkıran, sağlık çalışanlarının bir saniye beklemeden aşılarını olduğunu vurgulayarak, "Tarihte de salgın hastalıkların yok olması aşı ile olmuştur. Bu salgının dünya üzerinden azalması veya yok olması tamamen aşıya bağlıdır. Ne bir tedavi ne bir ilaç hiçbiri bu hastalığı ortadan kaldırmaz, salgın hastalıkların tek çözüm yolu aşıdır, aşılanmadır." değerlendirmesinde bulundu.
"HASTA RESMEN ÖLÜMÜNÜ HİSSEDİYOR"
Virüsün hastalarda birçok sıkıntıya yol açtığını anlatan Taşkıran, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ölümün her türlüsü kötüdür ama boğularak ölmek, gerçekten kötü bir duygu. Burada bunu hastalarda görüyoruz. Gözümüzün içerisine bakarak ölümü hissediyor. Yani o acıyı hissediyor. Onun yanında mekanik vantilatöre bağlanmak, ağzından ciğerlerine inen bir hortumla yaşayabilmek kötü."
Bu acılara maruz kalmamak için kesinlikle aşı olunması gerektiğini vurgulayan Taşkıran, "Basit bir nefes darlığıyla, eklem ağrısıyla geçirmek var, diğer ucunda yoğun bakımda makineye bağlı, boğulma hissiyle acı çekmek var. Sadece bu da değil birçok semptomu da var. Biz sadece işin solunum boyutunu konuşuyoruz. Hasta buraya geliyor 'üzerimden dozer geçmiş gibi hissediyorum' diyor." diye konuştu.
"ÇOK CİDDİ TRAVMALAR OLUŞTU"
Anestezi yoğun bakım hemşiresi Hatice Bingöl de yoğun bakıma aldıkları her bir hastanın ayrı bir hikayesinin geride kaldığını kaydetti.
Salgının bir gün sona ereceğini ancak yüreklerinde çok büyük acılar bıraktığını anlatan Bingöl, "Hastayı buraya kabul ettiğimizde en büyük korkuları zaten yakınlarından ayrı olmaları. Yalvararak, 'bize nefes olun' demeleri istedikleri tek şey. Biz onlara yardımcı olmak adına evet işimizi yapıyoruz tabii ama hepimiz duygusal travmalar yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.
Kovid-19 hastalığının önemsenmesini isteyen Bingöl, aşının ne kadar önemli olduğunu gelen hastalarda gördüklerini anlattı.
Aşının Kovid-19'u yenmeleri için en büyük silah olduğuna dikkati çeken Bingöl, "Bu yüzden lütfen vatandaşlarımız duyarlı olup aşılarını yaptırsınlar." dedi.
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