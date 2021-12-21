Yılbaşında kapanma olacak mı? 2022 için geri sayım başladı. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında geçirilen 2021 yılının son günlerine geldiğimiz şu günlerde gözler yılbaşı kısıtlamalarına çevrildi. Geçtiğimiz sene yılbaşında pandemi nedeniyle 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı. Bu uygulamanın bu sene de olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, yılbaşında kapanma var mı? 31 Aralık Cuma yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kısıtlama açıklaması geldi mi? İşte haberin detayları...

YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Hemen şunu belirtelim 2022 yılbaşında herhangi bir kısıtlama olup olmayacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Kovid-19 ile mücadele kapsamında tam normalleşmeye geçilmesi ile birlikte kısıtlamalar tamamen kaldırılmıştı. Buna göre, 31 Aralık Cuma günü yılbaşında bir kısıtlama uygulanması beklenmiyor. Ancak, bazı tedbirlerin alınabilmesi de tahmin edilenler arasında. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.