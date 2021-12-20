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31 Aralık tatil mi? 31 Aralık yılbaşı tatil mi, yarım gün mü? 31 Aralık’ta bankalar açık mı?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.12.2021
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31 Aralık tatil mi? 31 Aralık yılbaşı tatil mi, yarım gün mü? 31 Aralık’ta bankalar açık mı?

31 Aralık tatil mi? 31 Aralık yılbaşı tatil mi, yarım gün mü? 2021 yılının son günü olan 31 Aralık’ta yılbaşının tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Bu yıl 1 Ocak resmi tatil Cumartesi gününe denk geliyor. 31 Aralık tarihinin Cuma’ya denk gelmesi nedeniyle 3 günlük tatil planı yapmak isteyen kişiler, 31 Aralık yılbaşı tatil mi sorusunun cevabını sorguluyor.

31 Aralık yılbaşı tatil mi, yarım gün mü? 31 Aralık tatil mi? 31 Aralık'ta bankalar açık mı? 31 Aralık Cuma günü resmi tatil olup olmadığı merak edilen konulardan birisi oldu. 3 günlük tatil planı yapmak isteyenler bu sorulara yanıt arıyor. 1 Ocak günü uygulanacak resmi tatilin Cumartesi olması nedeniyle gözler Cuma gününe çevrildi.

31 ARALIK YILBAŞI TATİL Mİ?

31 Aralık günü resmi tatil yapılmıyor. Ancak bazı özel şirketler çalışanlarına yarım gün izin verebiliyor.

YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?

Yılbaşı tatili 1935 yılından bu yana tatil olarak geçiriliyor. Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul ediliyor. Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgiye göre, 31 Aralık ise tatil değil.

Bu yıl 31 Aralık Cuma gününe denk geliyor. 1 Ocak 2022 ise Cumartesi günü olacak.

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanununa göre tatil günleri resmi ve dini bayram olarak ikiye ayrılmaktadır. Tatil günleri aşağıdaki gibidir;

Madde 1 – 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

Madde 2 – Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü, 1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü genel tatil günleridir.

A) Resmi bayram günleri şunlardır:

1. (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır.

2. 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.

3. 30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.

B) Dini bayramlar şunlardır:

1. Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gündür.

2. Kurban Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 4,5 gündür.

C) (Değişik: 25/10/2016-6752/2 md.) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Milli Birlik Günü tatilidir.

D) (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü, 1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir.

Mahiyetleri itibariyle sürekli görev yapması gereken kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır. 29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur.

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