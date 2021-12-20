31 Aralık tatil mi? 31 Aralık yılbaşı tatil mi, yarım gün mü? 31 Aralık’ta bankalar açık mı?

31 ARALIK YILBAŞI TATİL Mİ?

31 Aralık günü resmi tatil yapılmıyor. Ancak bazı özel şirketler çalışanlarına yarım gün izin verebiliyor.

YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?

Yılbaşı tatili 1935 yılından bu yana tatil olarak geçiriliyor. Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul ediliyor. Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgiye göre, 31 Aralık ise tatil değil.