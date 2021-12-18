Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli: Türk ekonomisi sert kuşatma altında

Bahçeli'nin açıklaması şöyle:

"2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifiyle 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifinin Meclis Genel Kurul görüşmelerine 6 Aralık 2021 Pazartesi günü başlanmıştır.

Bu kapsamdaki yasama çalışmaları nice engellemelere rağmen 12 günde tamamlanmıştır.



Böylelikle mezkûr kanun teklifleri Cumhur İttifakı'nın iradesiyle kabul edilerek kanunlaşmıştır.

Plan ve Bütçe Komisyon aşaması da dahil olmak üzere bütçe müzakerelerinin tüm etaplarında bozuk zihniyet siyasetinin, bozguncu zillet siyasetçilerin ortalığı karıştırmak için nasıl çırpındıkları ayan beyan ortaya çıkmıştır.

Herkes mayasına ve meşrebine uygun davranmıştır.

Maalesef TBMM'nde demokrasi ihlalleri, hukuk inkarları, özgürlük istismarları, akıl ikilemleri, ahlak ilkesizlikleri kahredici seviyelerde yaşanmış, zillet ittifakı tarafından yaşatılmıştır.

Ölçü ve ayarlar iyice kaçarak milli iradeye gölge düşürülmüştür.

Bu kapsamda olmak üzere vuslatının 748'inci yıl dönümünde rahmetle andığımız Hz. Mevlana'nın dediği aynen şudur: "Gönül gözün dehlizidir. Gönüle ne gelirse oradan göze gelir ve şekillenir."

Baktığını görmeyen, gördüğünü itiraf edemeyen, çarpıtmayı meslek edinen siyaset kofluğunun gönlü kara, gözü karanlıktır.

Özellikle dün akşam üç beş Komünist-Marksist kalıntının, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay konuşurken sergiledikleri nezaketsiz, edepsiz ve terbiyesiz muamele ve müdahaleler hakikaten sabır taşını çatlatacak boyutlara ulaşmıştır.

Gazi Meclis'te böylelerinin olması hazin bir ayıptır.

Ancak demokrasi adabını taşımaktan bihaber olan ilkel siyaset anlayışlarının yıkıcı ve tahrip edici tenkitleri millet nezdinde yok hükmündedir.

Haklı ve meşru eleştiri başka, sancılı ve erdemsiz tavır başkadır."