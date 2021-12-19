Kars ve Ardahan'da yarın okullar tatil mi? 20 Aralık Kars'ta okullar tatil olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kars'ta yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Valilikten yapılacak açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, Kars ve Ardahan'da yarın okullar tatil mi? 20 Aralık Kars'ta okullar tatil olacak mı? Valilik'ten açıklama geldi...

KARS VE ARDAHAN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Kars'ta yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde tüm okullarda eğitime yarın 1 gün ara verildi. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de izinli sayılacağı ifade edildi.