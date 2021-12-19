Kars ve Ardahan'da yarın okullar tatil mi? 20 Aralık Kars'ta okullar tatil olacak mı? Valilik'ten açıklama geldi...
Kars ve Ardahan'da yarın okullar tatil mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kars'ta yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde tüm okullarda eğitime ara verilip verilmeyeceği merak ediliyordu. Beklenen açıklama son dakika olarak duyuruldu. İşte, Kars ve Ardahan'da yarın okullar tatil mi? 20 Aralık Kars'ta okullar tatil olacak mı? Valilik'ten açıklama geldi...
Kars ve Ardahan'da yarın okullar tatil mi? 20 Aralık Kars'ta okullar tatil olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kars'ta yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Valilikten yapılacak açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, Kars ve Ardahan'da yarın okullar tatil mi? 20 Aralık Kars'ta okullar tatil olacak mı? Valilik'ten açıklama geldi...
KARS VE ARDAHAN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Kars'ta yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde tüm okullarda eğitime yarın 1 gün ara verildi. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de izinli sayılacağı ifade edildi.
Kars'ta yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Valilikten yapılan açıklamada olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 Aralık Pazartesi günü eğitime tüm okullarda ara verildiği belirtilerek şöyle denildi: "İlimiz geneli ve ilçelerimizde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitim-öğretime 20.12.2021 Pazartesi günü (1) gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malül ve engelliler ile hamile personelimiz de idari izinli sayılacaktır."
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