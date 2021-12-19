Çorum ve Aksaray'da okullar tatil mi? 20 Aralık Çorum'da yarın okullar tatil olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İlkokul, ortaokul ve lise çağındaki öğrenciler yarın okullar tatil mi, kar tatili olan iller hangileri sorusuna yanıt arıyor. Kar yağışının yurt genelinde etkili olmasının ardından birçok il ve ilçede ulaşım etkileniyor. İşte, Çorum ve Aksaray'da okullar tatil mi? 20 Aralık Çorum'da yarın okullar tatil olacak mı? Açıklamalar...

20 ARALIK PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ, KAR TATİLİ OLAN İLLER HANGİSİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı yapıldı. Kar yağışlarının şiddetini arttırarak devam etmesinin ardından bazı iller ve ilçelerde okullar tatil edilmesi beklentisi bir hayli artıyor. Valiliklerden yapılan son dakika açıklamalarla okulların tatil olduğu iller belli oluyor.