Çorum ve Aksaray'da okullar tatil mi? 20 Aralık Çorum'da yarın okullar tatil olacak mı? Açıklamalar...
Çorum ve Aksaray'da okullar tatil mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kar yağışı uyarısı gelince okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Her yıl bu aylarda kar yağışı ile beraber valilikler tarafından konu ile ilgili açıklama yapılıyor. İşte, Çorum ve Aksaray'da okullar tatil mi? 20 Aralık Çorum'da yarın okullar tatil olacak mı? Açıklamalar...
Çorum ve Aksaray'da okullar tatil mi? 20 Aralık Çorum'da yarın okullar tatil olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İlkokul, ortaokul ve lise çağındaki öğrenciler yarın okullar tatil mi, kar tatili olan iller hangileri sorusuna yanıt arıyor. Kar yağışının yurt genelinde etkili olmasının ardından birçok il ve ilçede ulaşım etkileniyor. İşte, Çorum ve Aksaray'da okullar tatil mi? 20 Aralık Çorum'da yarın okullar tatil olacak mı? Açıklamalar...
20 ARALIK PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ, KAR TATİLİ OLAN İLLER HANGİSİ?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı yapıldı. Kar yağışlarının şiddetini arttırarak devam etmesinin ardından bazı iller ve ilçelerde okullar tatil edilmesi beklentisi bir hayli artıyor. Valiliklerden yapılan son dakika açıklamalarla okulların tatil olduğu iller belli oluyor.
KONYA'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ
Konya'da okullar kar yağışı sebebiyle tatil edildi. Milli Eğitim İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Karatay, Meram, Selçuklu, Beyşehir, Seydişehir, Derebucak ve Hüyük ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle tüm eğitim kurumlarında 20 Aralık 2021 Pazartesi günü yüz yüze eğitime 1 gün ara verildiği ifade edildi.
ÇORUM VE AKSARAY'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Ortaköy Kaymakamlığı tarafından, yaşanan buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın olmak üzere eğitime bir gün ara verildi. Hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.
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