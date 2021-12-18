Başkan Erdoğan'a Siirt'te suikast girişiminde yeni gelişme! O hainin görüntüsüne ulaşıldı
Başkan Erdoğan’a yönelik bombalı suikast girişiminde, Suriye’den bombayı gönderen terörist ifşa oldu. Suriye’de bulunan Roni kod adlı terörist Fırat İlhan’ın fotoğrafına ulaşıldı.
Başkan Erdoğan'ın Siirt mitinginde görevlendirilen Mardin'in Nusaybin ilçesi Çevik Kuvvet Büro amirliğinde görevli polis memurunun aracının altına mıknatısla yerleştirilen bombalı düzeneğin tespit edilmesinin ardından, düzeneği yerleştiren Azem D., Seyhmus A, Serhat D. ve Abdülkerim A. yakalanmıştı. Şeyhmus A.'nın evinde 1 adet anahtar sistemine ait verici kumanda ile zanlıların kullandığı dijital materyaller ele geçirilirken, kardeşinin hendek-barikat olaylarında PKK saflarında katıldığı çatışmada öldürüldüğünü anlatan zanlı, kendisini örgütün Suriye kanadından arayan ismin sözde intikam amacıyla bombayı kendisine gönderdiğini anlatmıştı.
PKK SAFLARINA KATILMIŞ
Şeyhmus A., Suriye sahasındaki Roni kod adlı PKK'lı terörist Fırat İlhan'ın hazırladığı bombayı Artuklu yolunda mısır tarlasında teslim aldıklarını, daha sonra polis memurunun aracının altına yerleştirdiklerini söyledi. Fotoğrafına ulaşılan Fırat İlhan'ın 8 yıl önce Nusaybin'den PKK'ya katılan isimlerden olduğu, hakkında ailesi tarafından da o dönem kayıp müracaatı yapıldığı öğrenildi. Hendekbarikat olaylarında Türkiye'de çatışmalara katıldığı öğrenilen teröristin PKK'nın kollarından YPS'de faaliyet yürüten isimlerden olduğu öğrenildi.
Suriye sahasında olduğu belirlenen Fırat İlhan'ın 11 Ekim 2020'de Mersin Güvenevler Mahallesi'ndeki Forum AVM yakınında meydana gelen bombalı eylemin de organizatörü olduğu ortaya çıktı. Boş bir araziye bırakılan zaman ayarlı bombanın patlamasıyla bir kişi yaralanmış, saldırının failinin Fırat İlhan olduğu kayıtlara girmişti.
KRİTİK İSİM SORGUDA
Şeyhmus A.'nın teslim aldığı bombayı, evlerinin bahçesinde saklayan ve polis memurunun aracına bomba yerleştirilirken gözcülük yapan Serhat D.'nin sorgusunun ise devam ettiği öğrenildi. Şeyhmus A. ifadesinde Serhat D.'nin evinin yakınlarında Çevik Kuvvet'te görevli bir polis memuru olduğunu, polis memurunun göreve gittiği saatleri takip ettiğini söylediğini anlatmıştı. Serhat D.'nin o polis memurunun Başkan Erdoğan'ın Siirt'teki mitingine gideceğini nasıl öğrendiğiyle ilgili kritik bilgilere sahip bir isim olduğu belirtiliyor.
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