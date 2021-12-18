Orta Asya’nın en yüksek binasına Türk imzası

Yurtdışında atağa geçen Türk inşaat sektörü, nitelikli projeleriyle dünyaya imzasını atmaya devam ediyor. Sektör bu kapsamda son imzasını Özbekistan'a attı. Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Cumhurbaşkanlığı desteğiyle geliştirilen Tashkent City projesindeki 266.5 metre ile Orta Asya'nın en yüksek binası olan Nestone ve Özbekistan'ın en büyük alışveriş merkezi Tashkent Mall'da Türk firmaların imzası yer aldı. Bu projelerin cephe sistemleri de Türkiye'den tedarik edildi.Tashkent City projesi, Özbekistan'ın merkezinde masterplan ile geliştirilen toplam 8 parselden (lot) oluşuyor. Projenin 3'üncü parselinde yer alan 3 kule ve Taskent Mall Alışveriş Merkezi projesi Öncüoğlu Mimarlık imzası taşıyor. 4'üncü parselde yer alan Nestone'ın yatırımcılığı ve mimari tasarımı ise Özgüven Mimarlık tarafından gerçekleştiriliyor. Bu iki projenin cephe giydirmeleri ise Reynaers Alüminyum tarafından yapılıyor.

170 MİLYON DOLAR

Nestone projesinin maliyetinin 170 milyon dolar olduğunu belirten Özgüven Mimarlık'ın Kurucusu Özgür Özgüven, 266.5 metre ile Orta Asya'nın en yüksek binası olan Nestone'da konut, ofis, otel ve ticari alanların bulunduğunu söyledi. Özbekistan'ın deprem riski altında olduğunu anlatan Özgüven, "Sadece temeli için 60 metre derinliğe kadar inip baret temel uyguladık. Zemin ve temele harcanan para ile 755 konut yapılabilirdi" dedi. Projede yaklaşık 1.200 bağımsız birim bulunduğunu anyatan Özgüven, "Metrekare fiyatı 2 bin dolardan başlıyor, şu anda yüzde 70'i satıldı. Projeye Türk vatandaşlarının dışında ABD, Kore, Afganistan, Japonya gibi ülkelerden de ilgi var" diye konuştu. Konutlarda geri dönüş süresinin en fazla 10 yıl olduğunu kaydeden Özgüven, şehirde yıllık 50 bin yeni konuta ihtiyaç duyulduğunu sözlerine ekledi.



PANDEMİDE DAHİ ÇALIŞTIK

ÖNCÜOĞLU Mimarlık Yönetim Kurulu Başkanı Enis Öncüoğlu, yatırımcısı Hyper Partners olan projede mimari tasarımı üstlendiklerini belirterek, Lot 3 olarak anılan parselde rezidans, otel, ofis ve Özbekistan'ın en büyük kapalı alana sahip alışveriş merkezini hayata geçirdiklerini söyledi. Öncüoğlu, Türk firmalarının pandemi döneminde dahi çalıştığını vurguladı.



UYGUN SISTEM ÇÖZÜMLERİ

REYNAERS Alüminyum Türkiye Genel Müdürü Zafer Güldoğan, yapıların cephelerinde kullanılan alüminyum sistemlerinin tasarım ve tedarikini gerçekleştirdiklerini belirterek, Özbekistan'da inşaatı devam eden bu iki proje için 1.200 tonluk alüminyum tedarik edildiğini söyledi. Güldoğan, "Projelerde ısı, su, rüzgâr, yangın, kurşun dayanımı gibi tüm taleplere uygun sistem çözümleri üretiyoruz" dedi.