18 Aralık 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.12.2021 Güncelleme Tarihi: 18.12.2021
ABONE OL
Son dakika: MSB duyurdu: Irak’ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Şimşek ve Pençe Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki terör inlerine yönelik operasyonlarımız aralıksız sürüyor. Pençe Şimşek ve Pençe Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hale getirildi" denildi.

MSB o anları paylaştı: Güdümlü füze atış eğitimleriyle gözdağı verildi MSB O ANLARI PAYLAŞTI: GÜDÜMLÜ FÜZE ATIŞ EĞİTİMLERİYLE GÖZDAĞI VERİLDİ
Saldırı girişimindeki teröristlere ağır darbe! SALDIRI GİRİŞİMİNDEKİ TERÖRİSTLERE AĞIR DARBE!
Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN TERÖRİST YAKALANDI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA