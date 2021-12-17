CHP'li İnan Güney'in oyunu elinde patladı! İşte kirli sicili...
Beyoğlu Belediyesi geçtiğimiz günlerde İstiklal Caddesi'ndeki temizlik çalışmalarıyla ilgili bir tweet paylaştı. Paylaşımda, bu bölgedeki temizliğin İBB sorumluluğunda olmasına rağmen kendileri tarafından yapıldığı ifade edildi. Bunun üzerine CHP'li İBB Meclis üyesi İnan Güney, Beyoğlu Belediye'sini yalancılıkla suçlayan bir paylaşımda bulundu. Ancak İnan'ın oluşturmaya çalıştığı algı operasyonu, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın yayınladığı video ile başarısız oldu. Bu gelişmeler sonrası İstiklal Caddesi’nde çalışmayı eksik çeken kişinin, CHP eski Beyoğlu İlçe Başkanı İnan Güney ile irtibatlı olan eski CHP İlçe yöneticilerinden biri olduğu iddia edildi. Güney’in aynı zamanda daha önce Beşiktaş Belediyesi’nde Belediye Başkan yardımcısı görevindeyken ortaya çıkan yolsuzluklar nedeniyle istifa ettirildiği sadece meclis üyeliğinin kaldığı öğrenildi.
CHP'nin bir algı operasyonu daha başarısızlıkla sonuçlandı. Beyoğlu Belediyesi, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından bir paylaşımda bulunarak İstiklal Caddesi'ndeki temizlik çalışmalarının İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) sorumluluğunda olmasına rağmen kendileri tarafından yapıldığını ifade etti.
ÇOK NET AÇIKLAMA
Yapılan paylaşımda "İstiklal Caddesi'ndeki temizlik çalışmaları İBB uhdesinde olmasına rağmen ekiplerimizce caddeye çıkan sokaklarda çalışma gerçekleştiriyoruz. Suyun akış yönü caddeye doğru olduğu için caddeye gelen çöpler süpürme araçlarımızla eş zamanlı olarak temizlenmektedir" denildi.
AK PARTİLİ YILDIZ ALGIYI BOZDU
Beyoğlu Belediyesi tarafından yapılan paylaşımın ardından adı yolsuzluk ve akrabalarına ihaleleri paslmasıyla anılan Beşiktaş Belediyesi ve İBB CHP'li meclis üyesi İnan Güney, Beyoğlu Belediye'sini yalancılıkla suçlayan bir paylaşımda bulundu.
Ancak İnan'ın oluşturmaya çalıştığı algı operasyonu, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın yayınladığı video ile başarısız oldu.
MECLİS ÜYESİNDEN GERÇEK DIŞI PAYLAŞIM
Paylaşımın altına "Beyoğlu Belediyesi ve Haydar Ali Yıldız İstanbul halkından özür dileyeceği yerde, trollük yapmaya ve yalan konuşmaya devam ediyorlar. İzleyin bakalım, İstiklal Caddesi'ne bıraktığınız çöpleri kim temizliyor" şeklinde bir yorum yazarak algı operasyonu gerçekleştirmeye çalışan CHP'li İBB Meclis üyesi İnan Güney başarısız oldu.
Güney ayrıca kendi hesabından yaptığı paylaşımda ise yalanının ortaya çıkmasından çekinmeyerek, "Şu rezaleti lütfen izleyin! Hiç mi utanmıyorsunuz? Kurgu videolarla trollük yapan Haydar Ali Yıldız ve Beyoğlu Belediyesi ekipleri, ara arterlerdeki çöpleri İBB'ye bağlı İstiklal Caddesi'ne süpürüp kaçıyorlar" ifadelerini kullandı.
"16 MİLYON İSTANBULLU KANDIRILIYOR"
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız sosyal medya hesaplarından İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen temizlik çalışmalarının kendilerine ait araçlarla temizlendiği videoyu paylaşarak 16 milyon İstanbullunun yalan ve iftirayla kandırıldığını söyledi.
"İSTİKLAL CADDESİNİ HER GÜN DETERJANLA YIKADIK"
Yıldız paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Sorumluluğumuzda olmasa da temizliyorduk bugünden sonra iftiracılar temizlesin. Biz temizliği iyi biliriz; bize atılan kir 1,5 dakikada nasıl temizleniyor, sonuna kadar izleyelim. Bu hafta yayılan o kirli videonun tamamı burada; temiz olan ise işçilerimizin emeği! Aziz milletimiz, göreve geldiğimiz günden beri her sabah İstiklal'i deterjanla yıkadık. Buna rağmen ahlaksızca iftira atmaktan utanmadılar. Sorumluluğumuzda olmamasına rağmen İstiklal'in temizliği için çalıştık. Bugünden sonra bu kir artık iftiracılar tarafından temizlensin."
BAŞKAN YARDIMCILIĞI GÖREVİNDEN ALINDI
İstiklal Caddesi'nde çalışmayı eksik çeken kişinin, CHP eski Beyoğlu İlçe Başkanı İnan Güney ile irtibatlı olan eski CHP İlçe yöneticilerinden biri olduğu iddia edildi.
Güney'in aynı zamanda daha önce Beşiktaş Belediyesi'nde Belediye Başkan yardımcısı görevindeyken ortaya çıkan yolsuzluklar nedeniyle istifa ettirildiği sadece meclis üyeliğinin kaldığı öğrenildi.
YOLSUZLUK İDDİALARIYLA ANILAN İSİM
Güney hakkında ki yolsuzluk iddialarından bazıları ise şu şekilde:
Akrabası Gülal Erdovan Anıl'ın Beşiktaş Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne getirilmesiyle ihale sayısında 5 kat artış yaşandı.
Adrese teslim ihalelerde Güney'in eniştesi İsmail Akkaya'nın şirketine 2 milyon 346 bin TL bedelle "Hijyen Kiti, Hijyenik Paspas Alımı" ihalesi verildi.
CHP Beyoğlu İlçe Başkanı Şahin Dil'in kurduğu düşük sermayeli iki şirketine de 2 yılda Beşiktaş Belediyesi'nden toplam 2 milyon 295 bin 530 TL'lik 5 adet ihale paslandı.
Şişli Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi Müdürlüğünde öğretmenlik yapan Ezgi Bolayır'ın kendi adıyla kurduğu 100 TL sermayeli 47 günlük şirketine 4 milyon 970 bin 496 TL bedelli iki adet "Yemek Hizmet Alımı" ihalesi verildiği Bolayır, belgeli dosyalar nedeniyle şirketini apar topar kapatmıştı.
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