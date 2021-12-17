CHP’li İnan Güney’in oyunu elinde patladı! İşte kirli sicili...

"İSTİKLAL CADDESİNİ HER GÜN DETERJANLA YIKADIK"



Yıldız paylaşımında şu ifadeleri kullandı:



"Sorumluluğumuzda olmasa da temizliyorduk bugünden sonra iftiracılar temizlesin. Biz temizliği iyi biliriz; bize atılan kir 1,5 dakikada nasıl temizleniyor, sonuna kadar izleyelim. Bu hafta yayılan o kirli videonun tamamı burada; temiz olan ise işçilerimizin emeği! Aziz milletimiz, göreve geldiğimiz günden beri her sabah İstiklal'i deterjanla yıkadık. Buna rağmen ahlaksızca iftira atmaktan utanmadılar. Sorumluluğumuzda olmamasına rağmen İstiklal'in temizliği için çalıştık. Bugünden sonra bu kir artık iftiracılar tarafından temizlensin."