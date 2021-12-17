Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız CHP'li ismin iftirasını video ile çökertti! “İstanbullu nasıl kandırılıyor görelim"

"16 MİLYON İSTANBULLU NASIL KANDIRILIYOR GÖRELİM"

Güney'in bu yorumundan sonra Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu ve yapılan temizlik çalışmalarının videosunu vatandaşlara aktardı. Yıldız, "Yalan ve iftirayla 16 Milyon İstanbullu nasıl kandırılıyor görelim. Biz temizliği iyi biliriz; bize atılan kir 1,5 dakikada nasıl temizleniyor, sonuna kadar izleyelim. Bu hafta yayılan o kirli videonun tamamı burada; temiz olan ise işçilerimizin emeği!" ifadelerine yer verdi.