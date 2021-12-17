FETÖ’nün yargı yoluyla darbe planı: 17-25 Aralık

AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok'un canlı yayında açıklamaları:17-25 Aralık dönemi bir manada milli iradeyle seçilmiş hükümetin düşürülmesi için yabancı istihbarat örgütlerin maşası olarak polisin ve yargının kullanıldığı bir süreç sonunda ortaya çıktı. Bu gayretten başka bir şey değildir.

Seçilmiş bir milli hükümet var, bu yönetimi görüntüde yolsuzluk, hırsızlık algısı altında polis ve yargının eliyle yönetimden uzaklaştırma çabasının gösterildiği süreç yaşandı. Ama bunlarında arkalarında yabancı istihbarat örgütlerinin varlığı çok net bir şekilde ortaya çıktı. 1 Mart 2003 yılında ABD askerlerinin Türkiye topraklarının kullanarak Irak'a müdahale edilmesi noktasındaki tezkerenin TBMM'den geçmemesinden başlayan bir durum var ortada.