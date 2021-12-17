İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Aralık ayında İstanbul'a kar yağacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İstanbul'a ne zaman kar yağacağı ile ilgili son durum belli oldu. Meteoroloji İstanbul'da kar yağışı için tarih verdi. İşte, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Aralık ayında İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyurdu...

METEOROLOJİ'DEN KAR YAĞIŞI AÇIKLAMASI

Meteoroloji orta ve uzun vadeli hava durumu raporunda kar yağışı uyarısında bulundu. Yeni hafta rapora göre, birçok ilde kar ve sağanak yağışı meydana gelecek.