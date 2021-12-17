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İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Aralık ayında İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyurdu...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.12.2021
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İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Aralık ayında İstanbul’a kar yağacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyurdu...

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Soğuk hava dalgasının ülkemize giriş yapmasının ardından gözler kar yağışının olacağı tarihe çevrildi. Havaların soğuğumasıyla birlikte vatandaşlar İstanbul'a ne zaman kar yağacağını sorgulaması arttı. İşte, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Aralık ayında İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyurdu...

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Aralık ayında İstanbul'a kar yağacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İstanbul'a ne zaman kar yağacağı ile ilgili son durum belli oldu. Meteoroloji İstanbul'da kar yağışı için tarih verdi. İşte, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Aralık ayında İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyurdu...

METEOROLOJİ'DEN KAR YAĞIŞI AÇIKLAMASI

Meteoroloji orta ve uzun vadeli hava durumu raporunda kar yağışı uyarısında bulundu. Yeni hafta rapora göre, birçok ilde kar ve sağanak yağışı meydana gelecek.

Rapora göre hava sıcaklıkları giderek düşecek ve yurdun iç kesimlerinde kar yağışı etkili olacak. Raporda, İstanbul'da beklenen kar yağışının tarihi de belli oldu.

Meteoroloji'nin orta ve uzun vadeli tahmin haritasına göre perşembe gününden itibaren İç Anadolu ve Doğu Anadolu'dan başlayarak kar yağışı etkili olacak.

Cumartesi günü kıyı kesimler dışında tüm yurtta kar yağışı beklenirken, 20 Aralık pazartesi günü İstanbul'da da karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.

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