Son dakika: Tahir Güven suikatında 2 kişi tutuklandı! Soruşturmada son dakika gelişmesi

Adliyeye sevk edilen zanlılar nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

TUTUKLU SAYISI 4 OLDU

Tahir Güven'in öldürüldüğü saldırıyla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden E.K. ve HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın kardeşi olduğu öğrenilen A. Kaçmaz tutuklanmıştı.

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