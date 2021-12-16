Son dakika: Tahir Güven suikatında 2 kişi tutuklandı! Soruşturmada son dakika gelişmesi
Son dakika haberleri... AK Parti Cizre eski İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi Tahir Güven'in ölümüyle ilgili soruşturmada son dakika gelişmesi yaşandı. Gözaltına alınan Mehmet Miraç Dinç ve S.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Tahir Güven'in cinayeti soruşturmasındaki tutuklu sayısı 4'e çıkmış oldu.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör örgütüPKK'nın suikastı sonucu hayatını kaybeden AK Parti Cizre eski İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi Tahir Güven'in ölümüyle ilgili tutuklananların sayısı 4'e yükseldi. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.
Şırnak'ta eski AK Parti Cizre İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi Tahir Güven'in öldürüldüğü saldırıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi daha tutuklandı.
Tahir Güven'in Cudi Mahallesi Mercan Sokak'ta 4 Aralık'ta otomobiline düzenlenen silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mehmet Miraç Dinç ve S.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
TUTUKLU SAYISI 4 OLDU
Tahir Güven'in öldürüldüğü saldırıyla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden E.K. ve HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın kardeşi olduğu öğrenilen A. Kaçmaz tutuklanmıştı.
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