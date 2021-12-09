Son dakika: Tahir Güven’in ölümüyle ilgili bir kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada "Şırnak Cizre'de bir katliam oldu. İlçe başkanımızın kardeşi olan Tahir Güven gece yarısı bir komplo ile öldürüldü. Kim öldürdü niye öldürdü. Pusu kuran Mehmet Miraç Dinç'i, bu sabah HDP'li milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın evinde yakaladık. Hesabını vereceksiniz bunun." ifadelerini kullanmıştı.

"KATLİAMIN HESABINI VERECEKSİNİZ"

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bütçe görüşmelerinde konuşan Süleyman Soylu, Şırnak Cizre' de 4 Aralık'ta öldürülen Meman aşireti lideri Tahir Güven'in cinayetiyle ilgili HDP Milletvekillerine dönerek, "biz devlet olarak suçluların peşindeyiz" dedi. Soylu konuşmasının devamında "Şırnak Cizre'de bir katliam oldu. Bizim İlçe Başkanımızın kardeşi olan Tahir Güven gece yarısı bir komple ile öldürüldü. Gecenin bir yarısı onu bir yere çağırıp pusu kurdular. Pusu kuran kim biliyormusunuz? Pusu kuran Mehmet Miraç Dinç. Onu bu sabahı nerede yakaladık. HDP'li Hüseyin Kaçmaz'ın evinde yakaladık. Bunların hepsinin hesabını vereceksiniz. Mehmet Miraç Dinç YPS'dir ve PKK tarafından atanmıştır" demişti.