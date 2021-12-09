Son dakika: Tahir Güven'in ölümüyle ilgili bir kişi tutuklandı
Son dakika haberleri... Şırnak’ın Cizre ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden AK Parti eski Cizre İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi ve Meman Aşireti'nin lideri Tahir Güven'in (67) ölümüyle ilgili bir kişi tutuklandı.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde kurulan pusu sonrasında öldürülen AK Parti Cizre eski İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi ve Meman Aşireti'nin lideri Tahir Güven olayıyla ilgili polis, biri kadın, 3 şüpheliyi gözaltına almıştı. 3 şüpheliden birisi tutuklandı.
NE OLMUŞTU?
ESKİ AK PARTİ CİZRE İLÇE BAŞKANININ KARDEŞİ SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜRÜLDÜ
Şırnak'ın Cizre ilçesinde eski AK Parti İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi Tahir Güven, silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Cudi Mahallesi Mercan Sokakta Güven'in içinde bulunduğu otomobil, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce kesildi.
Güven, burada saldırganların açtığı ateş sonucu yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Güven'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Güven'in cesedi Cizre Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken olayın terör saldırısı olup olmadığının araştırıldığı öğrenildi.
Tahir Güven'in, ağabeyi olan eski AK Parti İlçe Başkanı Cihan Güven ile parti çalışmalarında aktif rol aldığı ve ilçede AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen Meman ailesinin ileri gelenlerinden olduğu öğrenildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada "Şırnak Cizre'de bir katliam oldu. İlçe başkanımızın kardeşi olan Tahir Güven gece yarısı bir komplo ile öldürüldü. Kim öldürdü niye öldürdü. Pusu kuran Mehmet Miraç Dinç'i, bu sabah HDP'li milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın evinde yakaladık. Hesabını vereceksiniz bunun." ifadelerini kullanmıştı.
"KATLİAMIN HESABINI VERECEKSİNİZ"
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bütçe görüşmelerinde konuşan Süleyman Soylu, Şırnak Cizre' de 4 Aralık'ta öldürülen Meman aşireti lideri Tahir Güven'in cinayetiyle ilgili HDP Milletvekillerine dönerek, "biz devlet olarak suçluların peşindeyiz" dedi. Soylu konuşmasının devamında "Şırnak Cizre'de bir katliam oldu. Bizim İlçe Başkanımızın kardeşi olan Tahir Güven gece yarısı bir komple ile öldürüldü. Gecenin bir yarısı onu bir yere çağırıp pusu kurdular. Pusu kuran kim biliyormusunuz? Pusu kuran Mehmet Miraç Dinç. Onu bu sabahı nerede yakaladık. HDP'li Hüseyin Kaçmaz'ın evinde yakaladık. Bunların hepsinin hesabını vereceksiniz. Mehmet Miraç Dinç YPS'dir ve PKK tarafından atanmıştır" demişti.
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